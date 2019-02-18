吉林有望年內開放工業大麻種植　內媒：中國種植面積佔全世界一半

內媒報道，繼雲南和黑龍江後，吉林有望在今年內成為中國第三個放開工業大麻種植的省。值得一提的是，中國原來早已是工業大麻種植大國，種植面積佔全世界一半左右。

「券商中國」稱，其實中國早已是工業大麻種植大國。（網上圖片）

內媒「券商中國」2月17日報道，繼雲南和黑龍江後，吉林2019年有望成為中國第三個放開工業大麻種植的省。

另據《吉林廣播網》1月13日報道，吉林省農業科學院與荷蘭FG公司合作成立吉林省麻類工程研究中心，簽訂《工業大麻合作研究協議》，引進荷蘭大麻研究20年的成功成果。雙方將組建合作研發機構，以吉林省麻類工程研究中心為依托，對工業大麻品種進行選育、生產技術、產品加工、生物活性成分提取技術等進行研發。

早在2018年3月，吉林省政府已在《吉林省禁毒條例》中，將「工業大麻管理」作為單獨章節，對工業大麻的定義、性質以及育種、種植、加工、銷售等環節作出規定，表明能在有序放開的前提下加強行業監管。因此，吉林省有望成為中國第三個允許工業大麻種植的省。

雲南和黑龍江已開放工業大麻種植

公開資料介紹，在中國生產工業大麻被認為不具備毒品利用價值，所含的毒品成份四氫大麻酚（THC）含量低，也受到中國政府的嚴格管控，其主要應用於包括紡織、造紙、醫藥、皮革、汽車、建築、裝飾、包裝等工業經濟領域。

雲南是中國最早放開工業大麻種植的省級行政區，其於2010年1月1日起正式施行《雲南省工業大麻種植加工許可規定》。雲南省公安廳禁毒局提供的數據顯示，2010年以來，雲南共核定種植工業大麻22萬多畝，遍及國內13個州（市）的38個縣（市、區）。

黑龍江省是第二個放開工業大麻種植的省級行政區。2017年，黑龍江省修改《禁毒條例》，允許種植工業大麻，對工業大麻的種植、加工、銷售進行專項管理。翌年更出台《漢麻產業三年專項行動計劃（2018-2020）》（按：工業大麻在中國又稱為漢麻），計劃到2020年，打造成國內甚至全球最大的漢麻產業基地。

「券商中國」稱，其實中國早已是工業大麻種植大國。另根據《中國農業統計年鑑》和聯合國糧農組織的統計數字顯示，中國工業大麻種植面積佔全世界一半左右。

（券商中國）