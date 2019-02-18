【非洲豬瘟】灌湯水餃驗出含病毒　三全：涉事產品已全部封存

內地上市食品公司「三全食品」(002216.SZ)旗下產品「三全灌湯水餃」，在湖南湘西、甘肅酒泉兩市抽檢出疑似非洲豬瘟病毒核酸陽性。 公司今日（18日）就事件發出公告回應，稱涉事產品已全部封存，將配合相關政府部門核查及相應處理工作。

三全旗下水餃產品對非洲豬瘟病毒呈核酸陽性。（視覺中國）

公告指，涉及的灌湯水餃產品，疑似批次包括20190113H 的1000g 灌湯豬肉水餃、 20181111H 的500g 灌湯豬肉香菇水餃、20181129H 的500g 灌湯豬肉芹菜水餃。公司獲知信息後第一時間與監管部門溝通，並將相關疑似批次產品從各銷售渠道全部封存。

公告稱，河南省政府已經派出由省畜牧局牽頭的聯合調查組，分別奔赴湖南、甘肅兩地，協同當地有關部門核查相關情況，公司也正積極配合相關政府部門的工作。此外會成立以總經理為組長的應急小組，時刻緊密關注動態，繼續嚴格按照農業農村部有關非洲豬瘟防控要求，確保原料豬肉索證索票齊全和加強原料豬肉追溯體繫管理。

公告又稱，公司正在進一步落實更好的檢測和控制非洲豬瘟的措施和辦法，並積極和政府部門配合，做好防疫防控工作。並強調公司所用豬肉均來自優質合規供應商，對每一批次的原料豬肉都有溯源系統，符合國家相關部門的合格證明，運輸路徑也嚴格執行農業農村部的規定要求。

深交所發關注函 要求說明更多具體情況

三全食品股價受消息拖累，2月15日全日收跌3.58%，報7.55元（人民幣，下同）。今日（18日）上午開盤低開6.62%，報7.05元，此後一度低見7.01元。尾段跌幅收窄，收市跌1.72%，報7.42元。

此外，深交所今日向三全食品發出關注函，要求說明公司涉及產品被抽檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性的時間、公司知悉上述事項的時間，截至目前的核查結果，並結合公司在互動易上對投資者的回复及後續披露情況。同時，要求說明截至目前公司已被下架封存產品的種類、數量、金額、後續處理計劃、相關會計處理，以及是否存在其他批次豬肉類產品存在非洲豬瘟病毒核酸陽性但尚未披露的情形。