【非洲豬瘟】三全灌湯水餃證實帶有病毒　湖南湘西州全面下架排查

繼「雙匯集團」後，內地再有一間大型食品公司被證實旗下產品含有非洲豬瘟病毒。內地其中一間最大規模的急凍食品公司「三全食品」，旗下產品「三全灌湯水餃」在湖南湘西州瀘溪縣被證實3份樣本均驗出含有非洲豬瘟病毒。 湘西州政府已要緊急排查相關的食品批發部冷藏庫，封存涉事批次所有產品，同時要求全州各縣市立即下架及採樣送檢。

據了解，網上近日流傳一份下發至湘西州食藥監局的「督辦函」，內容提到瀘溪縣內兩間超市的「三全灌湯水餃」3份樣本均檢測出對非洲豬瘟病毒核酸呈陽性反應。

三全灌湯水餃3個樣本均被驗出有非洲豬瘟病毒。（視覺中國）

督辦函稱，湘西州重大動物疫病防治指揮部辦公室在2月9日接獲省防治重大動物疫病指揮部辦公室通知，要求瀘溪縣重大動物疫病防治指揮部辦公室，對來源於吉首市淩雲冷凍食品批發部冷藏庫的產品進行抽樣，在瀘溪縣「好又多」和「萬家福」超市共抽取4批次12份樣本。經檢測，其中由河南三全食品有限公司生產，批次為「20190113H」的「三全灌湯水餃」，3份樣本均對非洲豬瘟病毒核酸呈陽性反應。

督辦函要求緊急排查該冷藏庫，封存涉事批次所有產品，同時全州各縣市的門市立即下架及採樣送檢，將根據檢測結果做進一步處理。

三全食品稱公司已關注事件，但目前仍未接獲相關權威部門的通知，將進一步核查。（視覺中國）

內地傳媒《界面新聞》向湘西州食品藥品監督管理局相關負責人查詢，獲證實事件屬實，「目前還無法估量該批次產品的數量，還在做進一步檢查」。由於三全食品是上市公司，有投資者隨後就在深交所互動平台留言詢問，並獲回覆稱公司已關注事件，但目前仍未接獲相關權威部門的通知，將進一步核查。

（界面新聞）