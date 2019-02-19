【柏林影展】艾未未執導作品被刪　聲明指主辦方「出於政治考慮」

據德國之聲周一（18日）報道，中國異見藝術家艾未未在柏林影展短片集《柏林，我愛你》中執導的部份被刪除。據艾未未分析，這是出於政治考慮。

中國異見藝術家艾未未在柏林影展短片集《柏林，我愛你》中執導的部份被刪除。圖為《柏林，我愛你》海報。（網上圖片）

報道稱，艾未未於17日發出一份聲明中寫道：「我們參與的部份被刪除，令人氣憤，尤其是製作團隊事先沒有通知我們的情況下。我們拍攝的情節還成為電影推廣宣傳片的一部份。我得到的取消這部片子的理由是我的政治身份，這一身份為製作團隊保障資金籌措帶來困難。」

艾未未稱，柏林電影節的主辦方曾向他暗示，因其參與了這部電影，讓製片人很難將它送交參賽，「他們告訴我，他們把片子送去參加柏林電影節，而影展則告知他們，如果有艾未未，那麼片子將不會通過。」

艾未未說：「這是發出的明確訊號，一個走向黑暗的訊號。因為年輕人將根本不去想像怎樣去戰勝嚴格的審查。假如你是一名電影工作者，你將很難在（中國）國內得到拍攝許可，在國外也一樣，即便是像張藝謀這樣的人物，也面臨這樣的問題，即便像我這樣的，同樣會碰到這種情況，可以想像，如果是年輕藝術家會是怎樣。因此，中國失去的不僅是自由言論，它失去的是整個一代人的想像力，他們的勇氣，以及他們對藝術的熱情。」

艾未未表示，柏林電影節收到查詢後回覆，稱不評論沒有入選的作品。

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但柏林影展方面卻否認此說法，指艾的存在不會是挑選該片的考慮因素，「可以肯定艾未未的參與不會成為我們選擇或不選擇一部電影的理由」。

不過報道該事件的《德國之聲》記者 Melissa Chan 又在 Twitter 發帖支持艾未未的說法。她又稱，曾看過相關文件，內容與艾的說法吻合。而《柏林，我愛你》影片的製片人之一克勞森（Claus Clausen）證實了艾未未的說法。克勞森指，他沒有其他選擇，這與創作分歧無關，他非常喜歡艾未未的作品。「我們只能這樣做，我們對這樣做感到絕望，但是卻沒辦法。」

此前，中國導演張藝謀的新作《一秒鐘》，原本入圍德國柏林影展金熊獎提名，但在影展2月15日舉行前突然宣布退出，官方公布的理由是「後期製作遇到技術問題」。由於該片的背景是中國文化大革命時期，此次退展引發政治猜想。

（德國之聲）