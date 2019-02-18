【柏林影展】張藝謀《一秒鐘》退賽　評審主席特致辭：不可或缺！

內地名導張藝謀以《英雄》、《十面埋伏》、《滿城盡帶黃金甲》等作品蜚聲國際，最新作品《一秒鐘》本來有份角逐第69屆柏林影展最高榮譽金熊獎，日前卻突然宣布退出競賽，影展於香港時間17日舉行閉幕禮，評審團主席法國影后茱麗葉庇洛仙（Juliette Binoche）在台上特別對《一秒鐘》缺席表示遺憾。

評審團主席茱麗葉庇洛仙致辭時特別提到《一秒鐘》。（Getty Images）

張藝謀執導作品過去曾多次入圍柏林影展主競賽單元，早於1987年已憑《紅高粱》勇奪金熊獎，亦曾於1993年出任第43屆評委，今年本來預計攜新作《一秒鐘》第五度征戰柏林影展，製作方卻突在11日以「技術問題」為由宣布撤展，有傳因為電影涉政治敏感元素觸動有關當局，在影壇引起一片譁然。

在柏林影展閉幕禮上，評審團主席茱麗葉庇洛仙亦特意致辭表達遺憾之情，她在台上提到張藝謀自年前贏得金熊獎後就成為國際影壇上一個不可或缺的聲音，社會需要這樣的藝術家，令觀眾可以了解歷史，希望電影很快能在全世界公映。雖然她話中亦未明確指出《一秒鐘》撤展背後的原因，事件仍然在微博引起討論，出現「這十幾年國師舔成這樣了還不給過，這《一秒鐘》是有多犯禁？」、「張藝謀走到今天這個地位尚且如此」等留言。

《一秒鐘》一度被視為今屆柏林影展金熊獎大熱。（劇照）

《一秒鐘》以70年代中期為背景，描寫膠片時代的人對電影的回憶和情懷，劇情講述在西北，沒趕上場次的張九聲為了看電影從農場偷走，他偶遇流浪的小吉林，發現二人經歷相似，發展出一段因電影而結下的深厚情誼。張藝謀曾透露戲中有他的青春回憶，亦是緬懷膠片年代的作品，有外媒推測因戲中劇情牽涉貪污及文革，成為審查制度下的犧牲品。

不過除了評審團主席致辭，柏林影展今年的安排都非常有態度，影展官網「國家」一列出現「中華人民共和國」、「香港／中國」和「台灣」三欄，影展發言人回應傳媒訪問時表示，柏林影展過去一貫做法是把台灣單獨列為參賽國家，強調並非政治表態，亦未曾收過投訴，另外以新疆作背景的《第一次的離別》和描寫「同妻」的內地電影《再見南屏晚鐘》，分別獲得新生代單元國際評審團最佳影片獎和泰迪熊評審團獎。

《第一次的離別》獲新生代單元國際評審團最佳影片獎。（劇照）

《再見南屏晚鐘》獲泰迪熊評審團獎。（劇照）

【周五心意運動】您捐一封$50利是，已可為基層送上溫飽，01心意呼籲您支持【新福事工協會】 ，每$50就有1個基層家庭獲3日短期食物援助：https://heart.hk01.com/zh/project/10014