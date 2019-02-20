【李銳逝世】告別儀式八寶山舉行　遺體覆黨旗　習李等送花圈

2月16日去世的毛澤東前秘書李銳的遺體告別式今天（20日）在北京八寶山革命公墓舉行。 李銳遺體覆蓋黨旗。中國國家主席習近平、總理李克強等人均有贈送花圈。 李銳之女李南央表示，該儀式違背了父親的意願，所以拒絕參加。

民眾簽署弔唁冊。（Twitter）

有參加儀式者透露，會場外並未懸掛橫幅，場內不得拍照。紐約時報駐北京記者儲百亮稱，許多異議者、自由派人士、部分中共官員子女及李銳作品的讀者前來表示哀悼。

據稱，李銳遺體覆蓋黨旗。國家主席習近平、總理李克強、中央組織部部長陳希、前總理朱鎔基、胡耀邦之子胡德平等人均送了花圈。

此前，李銳之女李南央表示，李銳曾在2008年和2016年4月「清醒時」說，若官方按正部級規格宣稱他為馬克思主義者會顯得「滑稽」，至於遺體是否蓋黨旗，他以「紅顏色是一個非常不好的顏色，讓人看了很難受」為由反對；李銳還曾說，葬於八寶山的人不喜歡他，他也不喜歡八寶山，希望回到湖南平江。

不過，李銳現任妻子張玉珍此前也曾發表聲明，否認存在上述的「三不」遺願，又稱他自得病以來，始終受到中共相關單位的重視和關注。

對於在八寶山舉行的儀式，李南央昨天對BBC表示：「這違背了我父親的意願。我用不參加追悼會的形式表示抗議。」

2月17日，李銳家屬在北京設置靈堂，有不少親友故人前來弔唁，其中包括已故中共總書記趙紫陽秘書鮑彤，前副總理萬里兒子萬伯翱送去花圈。不過，內地獨立記者高瑜等人表示，自己被當局禁止參加弔唁活動。