路透社：大連海關禁止進口澳洲煤炭

中國鋼鐵行業媒體昨（20）日報道，大連海關開會確定2019年煤炭進口政策，自2月1日起至年底，禁止進口澳洲煤炭。路透社亦報道了此一消息。

市場傳出大連海關開會確定2019年煤炭進口政策，自2月1日起至年底，禁止進口澳洲煤炭。（VCG）

今（21）日，《路透社》引述了大連海關高層的話，指「大連海關已禁止進口澳洲煤炭，並將把2019年通過其所監管港口進口的煤炭總量控制在1,200萬噸以內。」

至於為何「突然」禁止進口澳洲煤炭？有業者分析稱，中國政府可能是因為華為5G遭澳洲封殺，致中澳關係緊張，但中國官方還未回應。

另一方面，中國鋼鐵行業資訊網站「鋼之家」20日也發出訊息指，市場傳出大連海關開會確定2019年煤炭進口總量為1200萬公噸，並對轄下的5個港口都訂出進口限額，還「限制只能進口印尼、俄羅斯煤炭，其他都不能進」。

再進一步觀察，印尼的煤炭與澳洲相比，品質較為低劣，而且現值雨季，進口成本會增加。由此可知，中國若不進口質優價廉的澳洲煤，卻進口印尼煤，這說明政策背後已非單純專業考量。

此外，稍早以前，也就是1月29日下午，中國政府其實已對遼寧鮁魚圈（地名）、丹東港和大連港在內的幾個東北部港口實行「煉焦煤」（大連海關進口的煉焦煤95%來自澳洲）進口限制。且有3家中國鋼鐵企業也親口證實，目前收到港口海關對煉焦煤進口限制的口頭通知。

（綜合報道）