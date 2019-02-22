【流浪地球】挑戰《戰狼2》票房　內地延長上映2個月　票價降10元

目前位列內地電影票房總榜第2位的國產科幻電影《流浪地球》，自農曆新年上映至今第18天，票房累計已高達約41億元（人民幣，下同）。 據內傳媒周五（22日）報道，《流浪地球》在3月5日結束首輪檔期後，將在內地延長上映2個月。與此同時，該電影的最低票價也做了下調處理，降價幅度為10元。

《流浪地球》片方發行方一份文件顯示，該片將在內地延長上映2個月。

報道稱，據《流浪地球》片方發行方中影數字電影發展（北京）有限公司發布的文件顯示，公司決定將該片所有版本從2019年3月6日至5月5日進行全國密鑰延期。這也意味著電影《流浪地球》在經過2月5日-3月5日的首輪檔期後，將延長上映2個月。該檔還顯示，公司對該片2D、3D和IMAX3D等不同類型的最低票價均做了下調處理，降價幅度為10元。

截至22日下午5點，根據貓眼專業版統計顯示，《流浪地球》上映18天已收穫票房41.48億元。當天全國仍有90074場排片，排片佔比26.2%。以目前的票房成績而言，《流浪地球》暫居中國影史票房第二位，距離排在榜首的《戰狼2》（累計票房56.83億元）相差約15億元。

周星馳的《美人魚》和吳京的《戰狼2》都曾做過全國延期。（資料圖片）

據悉，口碑爆棚的電影密鑰延期已經是內地慣例。此前，周星馳的《美人魚》和吳京的《戰狼2》都曾做過全國延期。其中，賀歲片《美人魚》延長至6月，足足在影院放映了4個月。而《流浪地球》與《戰狼2》類似，延長之後累計放映3個月。有專家預測，以目前的口碑和排片趨勢來看，《流浪地球》有望突破50億票房。

與此同時，片方還公佈將從2月25日起對該片2D、3D和IMAX3D等不同類型的最低票價做下調處理，降價幅度為10元，意味著在非「北上廣深」等一線城市，最低只用花費20元就能觀看數字2D版的《流浪地球》。

（封面新聞）