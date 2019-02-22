旅美大陸男網上發表挺台言論　母親疑受拖累被陸國安局帶走

一名旅居美國的大陸籍男子在其YouTube帳號「Vlog心聲」多次發表挺台言論，稱支持台灣自由民主、不被獨裁統一。昨日（21日）他在網上拍片表示，他的母親疑受到拖累，日前被蘇州國安單位約談，已經4天無法聯絡，令他非常擔心。

他出示手機螢幕顯示，母親17日發訊息給他：「你又發什麼東西，蘇州市國家安全局打電話過來，要我過去，說在電話裡說不方便，我一個婦道人家非常害怕，不要再說了。」（影片截圖）

涉事的大陸男子21日在「Vlog心聲」發布一段長約13分鐘的影片。他出示手機螢幕顯示，母親17日發訊息給他：「你又發什麼東西，蘇州市國家安全局打電話過來，要我過去，說在電話裡說不方便，我一個婦道人家非常害怕，不要再說了。」男子之後多次問「在嗎？」，母親卻沒有回應。

男子說，母親之前被公安局約談，這次帶走她的是國安局。他之後等了四天都沒有母親的消息，而且她還突然從微信的家庭群組退群了。他認為，退群是由國安局操作的，因為母親不可能從家庭群組退群，不單止她主觀意願上不會，而且她也不懂操作退群功能。

父突然來電聲稱妻子「很安全」

正當影片錄製大約3分半鐘後，他突然接到父親打來的微信視像通話。他與父親的對話約3分鐘，父親一再表示不要多說，宣稱妻子現在很安全，現在在老家準備做手術，又說自己明日也要回老家。

當男子要求與母親視訊時，他的父親卻說「不視頻」；男子追問母親是不是被抓走了，他的父親立刻回覆說：「別瞎說！」男子判斷，父親的態度也是比較恐慌的，母親肯定是「出事了」。他說會再等待一天，翌日同樣會錄同樣的影片。

據了解，事件中的陸男去年在YouTube和Twitter設立「Vlog心聲」帳號，並發表一系列評論和影片，介紹許多美國選舉的相關訊息以及自己對於台灣的看法。他曾表示，支持台灣的自由民主，不被獨裁統一，「等到大陸自由後，台灣交給2300萬人決定去留吧！」又說當中國成為自由世界的一部分，「台灣獨立不獨立都不重要了」。