【大陸居住證】台行政院啟動修法　研擬棄證5年始能回台擔任公職

台媒報道，該草案當前已被行政院列入最優先法案，預計下月通過並送交立法院審查，爭取在本會期三讀通過。

針對中國大陸自去年9月1日起接受申請港澳台居民申請「居住證」，台灣行政院提出《兩岸人民關係條例》修正草案，研擬一旦申領居住證，須棄證5年後才能參選台灣公職人員，以及擔任軍公教人員。

報道指出，行政院針對《兩岸人民關係條例》擬出草案，規定領取大陸居住證者，除非放棄超過5年，否則將不能參加任何公職選舉，亦不能擔任民選公職人員、軍人、公務員及公立學校教師。

行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）指出，此案相關修法仍在審議中，除了被列為優先草案外，對於情報機關等機敏機關的限制亦將會更嚴格。她還指民進黨團立委與行政院已就修法達成共識，還將討論隱瞞持有居住證的相關罰則。

圖為港澳居民居住證、台灣居民居住證樣式。（公安部網站）

陸委會海基會不同調

陸委會周四（21日）舉行例行記者會，副主委兼發言人邱垂正答詢指出，目前正持續向在陸台人諮詢意見，希望大家理解，居住證背後企圖是陸方透過經濟社會融合，削弱台灣主權，具有政治圖謀的統戰作為。為了防範中國大陸危害國家安全與整體利益，政府必須採取必要管理措施。

但海基會發言人管安露日前則坦言，草案精神與在陸台人期待有落差，後者表示確有使用居住證的實際需要，因此希望相關修法能在不影響國家安全、對等尊嚴前提下，儘量給予民眾便利。

（綜合報道）