【疫苗造假】疫苗患兒家長進京請願　籲設立國家救助基金

去年內地曝出疫苗造假案轟動全國，許多假疫苗受害者的家長曾前往北京請願，希望國家能幫助受害兒童。近日，中國全國兩會即將開始，再有三十五名疫苗患兒家長到北京向國家衛計委請願。他們表示，希望中國可以設立救助基金，並敦促政府真正落實對患兒的救助。部分家長遭到地方截訪人員攔截。

部分上訪的家長和患兒。（網絡圖片）

22日，數十名疫苗受害兒童家長到北京國家衛計委請願，要求政府解決他們的困難。

參與請願的河南患兒母親何方美說：「這不馬上就要開兩會了。我們35位家長，來到北京國家衛生與健康委員會，表達我們的訴求。一是希望國家完善疫苗立法，採納我們受害者的建議，包括前期救治，後期保障。還有我們這些家長的孩子都沒有得到公平公正的調查診斷。」

去年下半年，中國全國人大出台《疫苗管理法（草案）》徵求意見稿，該草案將對疫苗的研製、生產、流通、預防接種過程，根據風險程度制定詳細保護措施。該草案可望在今年的人大常委會上通過。對此，不少患兒家長，紛紛提出建議，要求政府設立「國家救助基金」幫助受害者。

就在請願現場，多位家長接到當地政府人員電話，要求他們返回家鄉。一名自稱是湖南的政府人員，要求一位家長返回家鄉，遭到請願者抵制，雙方發生爭執。

上海狂犬疫苗受害者家長張忠華說，她的孩子于6年前接種遼寧的狂犬病疫苗，導致血小板減少症、再生障礙性貧血等多種疾病。她說：「整整七年，上海市疾控中心，衛計委，遼寧成大企業，沒有給我兒子一分錢治療費。每一次國家有什麼重大會議，他們就告訴我，我們非常重視你的案子，我們一定會及時處理。會議過後，他們就不再理我」。

（自由亞洲電台）