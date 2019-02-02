【疫苗調包】石家莊官方通報稱護士故意為之　家長爆或存財務漏洞

內地傳媒近日報道，有網友爆料稱，河北石家莊一家社區衞生院疑似發生了「疫苗調包」事件，涉事衞生院的護士被指稱用價格100多元（人民幣，下同）的HIB疫苗代替600多元的五聯疫苗。 最新消息顯示，當地政府工作人員2日邀請「疫苗調包」事件的家長們前來開會溝通，相關部門負責人通報稱，護士調換疫苗是故意行為。

家長察覺兩種疫苗的包裝盒不一樣。（網上圖片）

據此前報道，石家莊的馮女士一家在1月30日到石家莊橋西區匯通社區衞生院，給孩子接種第三針五聯疫苗，卻被護士錯種了HIB疫苗。馮女士其後報警處理。另據馮女士稱，她看到涉事衞生院電腦上的疫苗入庫與接種記錄，涉事衞生院只購進了26支五聯疫苗，但疫苗接種記錄本上顯示有44名兒童接種了五聯疫苗。

另一名家長王女士則發現，在涉事衞生院進行系統錄入、打針和收費行為都是一名關姓護士。而有監控錄像為證的「調包」行為最早發生在2016年12月。還有家長爆料說，該衞生院還存嚴重的財務管理漏洞，醫生和護士竟然可以直接從家長那裡收疫苗錢，不用走財務。

涉事衞生院已被責令限期整改。（網上圖片）

2月1日，石家莊市橋西區人民政府通報稱，經初步調查，該衞生院所進疫苗均由區疾控中心配送，質量合格。其中心接種人員錯將HIB疫苗當成五聯疫苗給某兒童進行接種，情況屬實，決定對區疾控中心主任顧文軍免職，對疫苗接種人員予以停職調查，對衞生院負責人魏靜麗涉嫌犯罪立案偵查，已責令該衞生院停業整頓。

2月2日上午，在石家莊橋西區匯通街道辦事處的政府工作人員邀請「疫苗調包」事件的家長們前來開會溝通。從參會人員提供的現場視頻中看到，相關部門負責人通報稱，該案件是關護士故意為之，非偶爾拿錯。

（澎湃新聞/北京青年報）