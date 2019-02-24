EVA初號機Metal Build 模型日本開售　疑似中國排隊黨打尖搶籌

日本人氣經典動漫《新世紀福音戰士》模型Metal Build EVA 初號機昨日（23日）在日本、香港等地發售，引起Fans瘋狂搶購。然而，網絡流傳有疑似中國「排隊黨」出現在日本的搶購人龍中，而且打尖情況嚴重，有人因為拿不到籌，甚至出手從店員手中搶奪。

日本網民控訴疑似中國排隊黨惡行。（Twitter）

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Metal Build EVA 初號機日本定價約為2.3萬日元（約1650港元），但市場反應熱烈，一出便激起炒風，網上「炒價」更達逾2500港元。暴利之下，日本東京、大阪亦出現不少「排隊黨」輪候搶購，不少日本網民在Twitter等留言發表不滿，並上傳模型店被疑似中國排隊黨「佔據」的照片。

有日本Twiiter 網民表示，東京秋葉原售賣情況極為混亂，人龍前面部份被疑似中國排隊黨佔領，周圍都聽到「中國語」。也有網民指出，不少疑似中國人插隊，警衛人員勸喻不要插隊時卻反被罵，雙方繼而展開罵戰。

店員派籌的時候變得更加混亂。有網民指出，有店員要求排隊人士講出商品名稱，才能分發籌券。但部份講不出商品名稱的疑似中國人不明白為何不被發籌，有人圍繞店員大聲恐嚇，甚至出手搶去店員手上的籌。而日本網民上傳的照片亦顯示，疑似中國排隊黨成功購入大量貨品，甚至裝滿一架小型貨車。

遭疑似中國排隊黨搶購的EVA初號機Metal Build 模型，《香港01》早前亦有開箱試玩：