【尷尬】江蘇女700元買4層蛋糕含3層發泡膠　店方：模型成本更高

江蘇有女子日前花費700元人民幣（下同．折合817港元）預訂了一個4層的翻糖蛋糕，生日聚會時當着眾多朋友的面切開，卻發現底部3層竟都是用發泡膠製作的蛋糕模型，令場面無比尷尬。 女子事後找到蛋糕店要求退款，然而店方卻斷然拒絕，辯稱事先已告知蛋糕當中有模型，而模型較真實蛋糕更耗費成本，且已是以優惠價出售。

江蘇女子花700元購買4層的蛋糕，發現底部3層竟都是發泡膠模型。（網上圖片）

源自英國、以翻糖糖霜（fondant icing）為裝飾材料的翻糖蛋糕近年走紅，不過江蘇常州的嚴女士卻為此煩惱不已。原來，嚴女士日前到當地一間蛋糕店預訂生日翻糖蛋糕，並告知要滿足6位朋友享用，於是商家拿出宣傳冊，向她推薦一款可供35至40人食用的4層翻糖蛋糕，且只需活動價700元。嚴女士被精美的蛋糕外形吸引，立即付錢訂購了蛋糕。

令她意外的是，當她與朋友在生日當天切開蛋糕時，才發現蛋糕底部的3層都是發泡膠製作的模型，只有上方一層手掌大小的蛋糕可供食用，她只好將上層蛋糕勉強分給朋友。

店方經調解賠償一半

事後嚴女士找到蛋糕店，以對方欺騙消費者為由要求退款，但遭到店方拒絕，辯稱事先已告知蛋糕中間有模型，而製作模型比做真實蛋糕的成本為高，更強調已經以優惠價銷售。

嚴女士只好向當地消費者協會投訴，消協經研究後認為，蛋糕模型比例過大，已影響嚴女士的消費體驗，但店方的宣傳冊上並沒有說明模型情況，口頭告知時亦無提及模型所佔比例，足證店方未盡必要告知義務，理應承擔一定責任。經消協調解，店方稱認知到未盡告知義務，惟最上層蛋糕已被吃完，最終同意退還蛋糕費用的一半，即350元。

（現代快報）