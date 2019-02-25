【最高法卷宗丟失】前律師李莊稱崔永元安好　貼文被刪真相難明

「陝北千億礦權案」卷宗丟失一事案情大逆轉後，協助法官王林清爆料的央視前主持人崔永元疑似失聯，或因涉嫌參與犯罪被帶走協助調查。 不過，內地前律師李莊昨晚（24日）發微博「辟謠」，稱他已經過電話聯繫，證實崔永元就在自己家中，但這則微博原始貼文卻遭到刪除。

前律師李莊「辟謠」稱，經電話聯繫證實崔永元在家。（微博）

崔永元至今仍未回應最高法卷宗丟失一案，其微博亦在官方公布調查結果當日（22日）起，至今沒有更新，絕大多數帖文也被禁止評論。鑒於王林清的行為已涉嫌犯罪，被公安機關立案偵查，意味著崔永元可能涉嫌參與犯罪。外界猜測，崔永元疑似失聯，或與被帶走協助調查有關。

內地前律師李莊24日晚在微博上發文對此表示，「經電話聯繫，小崔就在自己家裡，一切安好，大家放心吧！」不過，其發文在不久後被官方刪除。李莊為此在當晚11時20分再度發文，表示自己只是用電話去查核一個「被拘留」的謠言，一個小時就引來40萬次點閱數和數千次的轉發，隨後即被刪帖，他直言對此感到不解，並附上原始帖文的截圖。

對於李莊的說法，不少網民表示相信，但亦有人說從非洲返國的崔永元下飛機就被帶走了。此外，內地女星袁立23日曾發文稱「聯繫不上（崔永元），希望崔老師平安健康」，有網民認為袁立跟崔永元關係較好，其說法更為可信。而且，崔永元微博數日沒有更新也是事實。