翟天臨醜聞引內地學術圈打假　崔永元重提方舟子妻論文九成涉抄襲

內地女星范冰冰逃稅事件引起娛樂圈地震後，男星翟天臨涉學術造假案近日也引發學術圈震蕩，事件除了牽出北電教授私密醜聞，更讓校園腐敗話題再掀關注。 周四（14日），踢爆范冰冰逃稅的關鍵人物、前央視主持人崔永元又借勢重提前《新華社》記者、內地科普作家方舟子之妻劉菊花的學術造假事件。

崔永元在個人微博曝光劉菊花論文涉嫌抄襲。（微博）

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崔永元14日在其個人微博發布消息稱，中國官媒《新華社》前記者劉菊花，碩士學位論文正文約3.1萬字，來自他人的文字大約2.8萬字，全文文字複製比超過90%。他並貼上劉菊花論文及其涉抄襲其他論文的對比圖片。

崔永元稱，劉菊花碩士學位的答辯委員會主席、中國人民大學新聞學院陳力丹教授（原中國社會科學院新聞研究所研究員）在閱過有關舉報材料後，指出劉菊花碩士學位論文算得上抄襲。此外，崔永元強調，156名學者聯名發表公開信並舉報劉菊花論文，但是沒用，「因為她上面有人」。

此條微博目前已被平台禁止留言評論，留存逾2000條評論及4500條轉發。崔永元其後則再發布微博控訴，「這個為什麼不讓評論？捅著誰的菊花了？」

據悉，劉菊花涉碩士論文造假風波始於2011年，其論文《國際傳媒巨頭對當代中國傳媒文化的影響》被網友揭露存在嚴重的抄襲剽竊問題。深圳大學傳播系副主任孫海峰當年曾關注該事件，並在其微博上稱方舟子妻子劉菊花「靠給官員當保姆被推薦讀研究生」及「新華社造假記者」，其後被劉菊花訴至法院。北京海淀法院在2014年最終判令孫海峰刪除侵權微博、向劉菊花公開賠禮道歉、賠償精神損害撫慰金等2萬餘元人民幣。

崔永元近年揭發內地多宗案件，包括知名藝人范冰冰逃漏稅、「陝北千億礦權案」案卷在最高法院遺失以及內地警察巨額存款等。（資料圖片）

另外值得關注的是，劉菊花丈夫方舟子與崔永元也曾因「轉基因」（按：基因改造）結怨。2013年，崔永元與方舟子關於轉基因食品市場化問題在網上展開辯論。崔永元更在2014年稱方舟子常收黑基金，是網絡流氓和騙子。雙方最後對簿公堂，北京海淀法院2015年宣判結果認為崔永元和方舟子部分微博均構成名譽侵權，各承擔賠禮道歉、賠償損失等責任。

（綜合報道）