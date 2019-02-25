【越南特金會】金正恩專列途經鐵路沿線交通管制　網民抱怨擾民

據北京消息人士25日透露，朝鮮國務委員會委員長金正恩乘坐的專列25日上午7時許經過武漢。有網上流傳的視頻畫面顯示，一輛疑似金正恩專列的列車駛過武漢火車站。該列火車車窗全部塗黑。 內地網民指當局在金正恩行進路線沿途加強警備乃至封路，十分擾民。

疑似金正恩專列（後）車窗全部塗黑。（影片截圖）

據韓聯社消息，金正恩乘坐的專列23日下午5點從平壤出發，當晚9點30分許途經丹東，24日下午1點左右抵達天津站。之後，專列沒有路經北京而是直奔河北保定、石家莊，25日零時許抵達鄭州。此後，專列經長沙、南寧到達與越南諒山省接壤的廣西憑祥。

火車行程4500公里 時間或達60小時

韓聯社稱，2月25日19時至26日14時，位於中越邊境的友誼關口岸將進行出入管制。這是因為這一時間段內，金正恩一行的專列將由此進入越南境內。

第一次金特會舉辦時，金正恩曾乘坐中國航班飛往新加坡，而這次卻選火車前往河內，其理由格外受到矚目。

金正恩的祖父金日成1958年、1964年訪越時都是從平壤乘火車出發在北京轉乘飛機，經廣州等地到達越南。而金正恩則坐火車距離長達4500公里，時間可能達到60小時。

據分析，朝鮮的領袖專列提供完善的移動環境可能是金正恩選專列前往河內的理由。據悉，金正恩專列配備最先進的通信設備、星級酒店級的臥鋪、宴會廳、會議室、餐廳和警衛車廂，而且防護性能超過裝甲車，可在去越南的路上安心地照常處理朝美首腦會談事務。有觀點認為，金正恩去年乘坐飛機前往新加坡時，朝方可能深感寄身外機、分乘多班的不便。

另據分析認為，金正恩可在此行中親眼看到中越兩國首都和地方的發展現狀。他的父親金正日2002年訪俄時曾表示，乘火車旅行外國更便於靈解國情。矢志發展經濟的金正恩有意從中國和越南親自取經，也有可能途中下車參觀經濟一線。

此外，也有觀點認為，金正恩非要乘火車從東北亞駛往東南亞，可能與中國國家主席習近平的「一帶一路」倡議不無關係。以往興師動眾迎接金正恩來訪的中國又在春運期間為他開闢地北天南的綠色通道，更顯其良苦用心。在韓朝協商對接跨境公路鐵路之際，金正恩取道朝中跨國鐵路，體現出共建鐵路共同體的決心。

此次金正恩途徑中國訪問越南，不僅吸引媒體目光，中國網民亦對此十分關注。除了關心金正恩行程，亦有不少人指中國當局在金正恩行進路線沿途加強警備乃至封路，十分擾民。