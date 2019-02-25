【委內瑞拉政變】中國外交部：反對外部勢力借援助達到政治目的

委內瑞拉政局持續緊張，總統馬杜羅（Nicolás Maduro）接連下令封閉接壤巴西及哥倫比亞邊境，阻止來自外國的人道救援物資運入境內，舉動飽受爭議。美國方面則表示，會採取進一步行動繼續向馬杜羅施壓。 中國外交部回應委內瑞拉局勢時表示，中方反對外部勢力干涉委國內政，反對借所謂「人道主義援助」問題達到政治目的，呼籲國際社會提供「建設性的幫助」。

中國外交部發言人陸慷。（資料圖片）

中國外交部發言人陸慷就委內瑞拉局勢表示，中方希望委內瑞拉保持和平穩定，呼籲遵守國際法和國際關係基本原則，反對外部勢力干涉委內政，反對借所謂「人道主義援助」問題達到政治目的，製造委國內和周邊局勢不穩定，甚至動盪，這不符合各方的利益。

陸慷指出，再次呼籲委內瑞拉朝野各方在憲法和法律框架內，通過對話協商尋求政治解決方案，呼籲國際社會做真正有利於委國家穩定、經濟發展、民生改善的事情。希望國際社會在尊重委主權的前提下，向委提供建設性的幫助。

馬杜羅封鎖邊境 阻外國人道救援物資入境

早前報道，馬杜羅先後下令關閉連接巴西及哥倫比亞的邊境，阻止外國人道救援物資入境。美國隨後接連發聲批評，國務卿蓬佩奧周日表示，美國可以向委內瑞拉實施更多制裁，以及向委內瑞拉民眾提供更多人道援助；副總統彭斯周一（25日）會出席在哥倫比亞波哥大由14個拉美國家和加拿大組成的「利馬集團」會議，據報他會宣布具體行動，以解決委內瑞拉危機。