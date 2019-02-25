【委內瑞拉政變】 蓬佩奧：會採取進一步行動向馬杜羅施壓

委內瑞拉政局持續緊張，總統馬杜羅（Nicolás Maduro）接連下令封閉接壤巴西及哥倫比亞邊境，阻止來自外國的人道救援物資運入境內，舉動飽受爭議。 美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo ）周日（24日）表示，華府會採取進一步行動，繼續向馬杜羅施壓；美國副總統彭斯（Mike Pence）周一會在哥倫比亞波哥大（Bogota）與「利馬集團」展開會談，同日與委內瑞拉反對派領袖瓜伊多（Juan Guaidó）會面。

美國副總統彭斯周一（25日）會在哥倫比亞波哥大出席由14個拉美國家和加拿大組成的「利馬集團」會議，路透社引述美方高級官員表示，彭斯會在會談中宣布具體明確行動，以解決委內瑞拉危機。他周一還會在當地與瓜伊多會面，後者呼籲其他國家考慮所有措施迫馬杜羅下台。

美國國務卿蓬佩奧周日表示，美國可以向委內瑞拉實施更多制裁，以及向委內瑞拉民眾提供更多人道援助，尋找方法確保食物能​​夠送到有需要的人手上。

馬杜羅先後下令關閉連接巴西及哥倫比亞的邊境，阻止外國人道救援物資入境。上周六（23日），被攔截在委國邊境的哥倫比亞物資貨車突然起火，大批民眾協助救火、轉移救援物資；瓜伊多指摘馬杜羅放火燒物資。當地一班支持反對派的民眾同日再與邊境軍隊發生衝突，迄今導致4人死亡、35人受傷。

（綜合報道）