遼寧斑海豹盜獵案10名疑犯被捕　62隻存活官方下月陸續放生

遼寧大連長興島警方本月破獲一宗斑海豹盜竊大案，尋回被偷走的100隻斑海豹，可惜其中29隻被發現時已「嚇死」，另外9隻隨後亦死亡，目前尚有62隻存活。 最近消息指，12名疑犯至今已有10人落網，而獲救海豹則會在下月開始陸續放生。

有知情人士表示，每年2月左右是斑海豹的繁殖季，此前就有漁民獵捕和售賣斑海豹，目的是製造壯陽藥。（網上圖片）

大連警方通報，警方在該案發生後已拘捕以翟某凱為首的8名主要疑犯，並依法給予刑事拘留強制措施。經工作查明，截至昨日（24日），翟允濤等4名疑犯涉案潛逃。為拘捕疑犯，大連警方向社會發布懸賞通告，凡提供有價值線索直接拘捕疑犯者，每拘捕1名獎勵人民幣5萬元。懸賞通告發布後，疑犯劉明書、劉延輝迫於壓力，於25日上午向警方投案自首。

此外，大連市政府今日上午召開新聞發布會，公佈該案最新情況。其中提到，將適時組織獲救海豹公開放生活動，計劃在3至5月份進行，放生方案目前在編制討論中。據稱，獲救海豹目前在動保人員的看護下餵養。

盜獵海豹製壯陽藥

早前報道，2月11日，遼寧大連長興島警方破獲一宗斑海豹盜竊大案，尋回被偷走的100隻斑海豹，可惜其中29隻被發現時已「嚇死」，另外9隻隨後亦死亡。據稱疑犯均為當地居民，曾多次偷偷駕船往返於斑海豹自然繁殖區，偷盜剛出生的斑海豹。由於繁殖區已超出斑海豹自然保護區範圍，且位處較深海域內，成為動物保護漏洞。

有知情人士表示，每年2月左右是斑海豹的繁殖季，此前就有漁民獵捕和售賣斑海豹。「主要是為了雄性斑海豹的生殖器，入藥用。每個斑海豹的生殖器在我們當地售價在一萬到三萬元（人民幣，下同）。」