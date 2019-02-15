大連保護區百隻小斑海豹被偷圖賣水族館　36隻受驚慘死

遼寧大連長興島警方近日破獲一宗小斑海豹盜竊大案，尋回被偷走的100隻小斑海豹，可惜其中29隻被發現時已「嚇死」，另外7隻隨後亦死亡。

在岩石曬太陽的斑海豹。（VCG）

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事發本周一（11日），有民眾舉報在瓦房店老虎屯鎮一處養殖場內，發現有大量小斑海豹。警方接報後趕赴現場，當場查獲100隻小斑海豹，同時抓獲多名涉案疑犯。

疑犯均為當地居民，曾多次偷偷駕船往返於斑海豹自然繁殖區，偷盜剛出生的小斑海豹。由於繁殖區已超出斑海豹自然保護區範圍，且位處較深海域內，成為動物保護漏洞。

據警方透露，隨着水族館熱潮在各地持續興旺，對斑海豹的需求亦日益增加。斑海豹容易馴養、有觀賞價值，故小斑海豹被偷走後主要會銷往各地的水族館進行展演。值得一提是，警方尋回該批小斑海豹時，其中有29隻已證實死亡，僅71隻倖存。但由於曾受驚嚇，加上一直未得到母乳喂養，幸存的小斑海豹雖獲救護安置，但仍再有7隻死亡，剩下的64隻如今正在動保人員的看護下餵養。

據了解，斑海豹是國家二級保護動物，更是唯一能在中國海域繁殖的鰭足類動物。斑海豹在全球共有8個繁殖區，渤海遼東灣結冰區當中最南端。事實上，每年11月份斑海豹會成群穿越渤海海峽，陸續進入渤海的遼東灣並在冰區繁殖，直到次年二三月份再隨水流從遼東灣北部向南漂移，5月離開渤海。

大連斑海豹國家級自然保護區管理局會在斑海豹繁殖期，安排專業人員組成隊伍，聯合警方、邊防等開展港口巡查、漁船監管等工作，向漁民進行宣傳；同時，在日常管理中大力打擊捕殺行為。目前，遼東灣的斑海豹從不足1000隻數量，已成長至現今2000隻左右。

（澎湃新聞）