中科院研發新型3D碳神經支架　有望植入大腦治療腦退化症

據新華社2月26日報道，中科院蘇州納米所透露，由中國、意大利、美國學者組成的一個國際研究團隊，最新研發出一種3D石墨烯-碳納米管複合網絡支架，有望將其植入大腦，用於阿茲海默症（Alzheimer's disease）等多種腦退化疾病的治療。

據報道，這種生物支架可以很好地模擬大腦皮層結構，科學家能夠利用其清晰直觀地看到腦部疾病的發展過程，還有望將其植入大腦，用於阿茲海默症等多種腦退化症的治療。相關研究成果已於近期發表在材料學領域國際權威刊物《先進材料》（Advanced Materials）上。

碳神經支架是一種基於石墨烯、碳納米管等新型超微碳材料的生物支架，能夠模擬神經幹細胞和原代神經元的生長環境。科研人員發現，相比在一般培養皿中觀察和培養神經細胞，3D支架更接近腦部實際環境，神經幹細胞的增殖和定向分化效率亦大大提高。

中科院聯合美國、意大利科學家共同研發的新型3D碳神經支架，有望植入大腦治療腦退化症，圖為研究成果刊登在國際權威刊物《先進材料》上。（網上圖片）

參與此項研究的中科院納米-生物界面重點實驗室研究員程國勝說，新支架不僅能用於藥物的篩選，未來還可能被移植進人體，用於阿茲海默症、帕金遜症（Parkinson's disease）等疾病的治療。

他續指，3D碳神經支架將是移植神經幹細胞很好的載體，能幫助醫生將神經幹細胞精準放置到病變地點，並幫助其增殖、分化，以實現治療脑退化疾病的目的。

（新華社）