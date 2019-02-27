【一哭二鬧三上吊】為迫女兒相見　四川男開天然氣假裝自殺

四川一名男子二十多年前賭博欠債與妻子離異，女兒由對方撫養，他一直都不聞不問，未盡養育責任。 人到老年，男子想重拾父女舊情，其女兒卻一直避而不見。於是，他竟在家中開天然氣假裝自殺，試圖以死迫使女兒相見。

四川男為迫女兒相見，竟想到開天然氣假裝自殺。（示意圖／網上圖片）

案中事主繆男現年54歲，1996年因賭博負債幾百萬人民幣，與妻子離婚。那年，繆男的女兒剛滿7歲，由母親撫養。離婚後的繆某不務正業，終日吃喝玩樂，對唯一的女兒也是不聞不問，未盡父親的撫養責任。但近年隨著年齡漸老，加上生活不順，繆男竟希望「重拾父女親情」。

不過，繆女因雙方爆發過激烈衝突，加上繆男曾宣稱要「斷絕父女關係」，故對他一直避而不見。為達成與女兒見面的心願，2018年5月18日、19日，繆男先後兩次報警要自殺。警察趕來後，為安撫繆男多次幫他聯繫女兒，卻未能成功聯繫。

犯「以危險方法危害公共安全罪」判囚3年

繆男借助警察力量都不能見到女兒，便產生開天然氣假裝自殺威脅女兒見面的想法，並立即付諸行動。他將位於某小區1樓的租住房門窗緊閉，打開廚房天燃氣閥門，再睡在天燃氣洩漏的廚房致電報警。

警方和消防員到場後立即作應急處理，將小區內的天然氣驅散，再將繆男送往醫院檢查，發現並無大礙。由於繆男周邊群眾生命、財產帶來極大安全隱患，他在事後被警方拘捕起訴。

該案近日在新都法院審理，法官認為，繆男以危險方法危害公共安全，尚未造成嚴重後果，但給周圍群眾生命、財產帶來極大安全隱患，其行為已構成以危險方法危害公共安全罪。鑑於繆某歸案後能如實供述其犯罪事實，綜合本案犯罪情節，判處有期徒刑3年。

（天府早報）