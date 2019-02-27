武漢奸商瀉藥摻麵粉冒充進口減肥藥　每瓶成本10元售價逾500元

不少人會借助減肥藥減肥，而為求更佳功效，往往會選擇進口品牌。湖北武漢近日卻有無良奸商，以瀉藥摻麵粉冒充進口減肥藥出售，每瓶成本10元（人民幣，下同）不到，卻以500至1000元的售價販賣，草菅人命之餘謀取達百倍暴利。

武漢奸商瀉藥摻麵粉冒充進口減肥藥。（網上圖片）

2019年2月，家住南京市的林女士向警方報警，聲稱自己通過「小紅書」平台的用戶分享，找到淘寶一家名叫「伊甸莊園」的商家，花幾千元購買了幾瓶減肥藥。服用後體重雖有一定下降，但是身體卻大不如以前，感覺渾身無力，還時不時肚瀉，懷疑買到假藥。

接警後，南京警方立即開始調查，並將林女士服用的減肥藥送到相關部門分析。經鑑定，該「減肥藥」除了含有大量麵粉外，還有少量瀉藥成分。

通過林女士的購買記錄，警方查明該藥是從武漢某地通過物流運到南京的。警員也假裝顧客嘗試和商家聯繫，發現該藥銷售量大，商家聲稱該藥名叫magic pill（魔術丸），原裝進口自澳洲，效果十分明顯。

偽造「澳洲品牌」magic pill減肥藥

2月21日，南京警方到達武漢，會同武漢蔡甸警方一同行動，次日（22日）上午將涉嫌製售假藥的兩名男子田某和喻某制伏。通過進一步偵查，兩地警方同日下午將另一疑犯甘某拘捕，並破獲他們生產假藥的作坊。三人被拘後自白，田某是老闆，甘某和喻某是員工，三人按6：2：2的比例分成。其中，田某和喻某負責生產，甘某負責物流發貨。從去年9月份三人開始製售假冒減肥藥，已銷售50多萬元。

警方發現，三人營運的「伊甸莊園」網店，以「澳洲Swisse保健品」名義代購，同時出售一種標價8888元、名為「magic pill」的「特效天然減肥藥」。經查，該品牌並不存在，是疑犯自己捏造出來的。

假藥每顆成本不足0.2元

疑犯交代道，這些藥物的成分都是少量瀉藥加麵粉。他們通過電子秤稱量，然後用電風扇改裝的攪拌機，將從藥店購買的瀉藥和麵粉摻混到一起，塞進不同顏色膠囊內，而不同顏色膠囊內「藥品」的成分一模一樣。疑犯又說，不論是配方，還是膠囊和印刷包裝，都是他們從網上查閱和採購的。

據調查，這些假藥每顆成本不足0.2元，一瓶（50顆）的藥卻賣500元至1000元不等。目前，田某等三人均已被公安機關刑事拘留，案件仍在進一步偵辦中。