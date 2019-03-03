湖南破獲「網絡販嬰」團夥拘45人　人販竟自稱不做缺德事

據內媒《民主與法制時報》報道，日前，湖南警方抓捕到一個販賣嬰兒團夥，目前已有45人落網，15名嬰兒被解救。 不同於常見的販賣嬰兒案，該團夥的孩子並非盜搶，他們是通過網絡聯繫，讓孕婦生產後，以「送養」名義將孩子售出，價格在4.5萬元至8萬元之間。

販嬰團夥的主販「可樂」為90後。（網絡圖片） QQ、微信成販嬰平台 該報進行暗訪時發現，這個販嬰團夥名叫「可樂團夥」，透過QQ群篩選客戶，群裡最多時可達900人。為了區別身份，「可樂」會讓買方在網名前標註L，賣方標註S。遲遲拒絕標註字母的，疑似同行。 所謂賣方，多是新生嬰兒母親，或待生產女性。她們有的未婚先孕，有的是二胎或三胎，還有的並不知道孩子父親在哪。 內地對於收養子女的要求非常嚴格，很多人並不符合法律規定。「可樂」在網絡販嬰界中名氣很大，所以這些女性在網絡上搜索有關信息，很多信息會指向她。

一旦確定有人賣孩子後，「可樂」會在QQ群中發布相關信息，如「男嬰，45天」「女嬰，15天」。有時，「可樂」也會發布急需嬰兒的信息。

在QQ群初步篩選後，「可樂」會有償邀請加入微信群，讓買家發送一些證明材料，例如銀行卡賬戶餘額，以此判定客戶購買能力。

因為內地實施戶籍制度，非法買賣的孩子無法上戶口，「可樂團夥」為此提供捆綁銷售出生證等「一條龍服務」，總價超過10萬人民幣。

人販：「我自己也有孩子。」

「可樂」在整個環節中，承擔着聯繫買賣雙方中介的角色，再打着「送養」「收養」名義買賣。「錢都是以營養費名義給的。」

有時候交易成功後她會發微信朋友圈，大致意思是，「又幫助別人家庭圓夢了」。

讓人驚奇的是，「可樂」說自己不是缺德的人：「這輩子不做缺德事，我自己也有孩子。」

「可樂團夥」曾準備出售的男嬰。（網絡圖片）