夫妻分手以12萬變賣親生仔再平分　祖父母苦尋一年終找回孫兒

有道是「虎毒不吃兒」，福建晉江的一對夫妻心腸卻恐怕比老虎更狠毒。兩人分手後，竟以12萬元（人民幣，下同）將親生仔變賣，再每人平分6萬。 所幸男童的祖父母見孫兒有日突然不見影蹤，追問兒子後才得知孫兒已被賣走，於是報警求助，苦尋一年終把他找回。

馮老漢苦尋一年終於找回孫兒。（泉州日報）

事件中的男童浩浩（化名）8個月大斷奶後，就由住在福建晉江的祖父馮老漢和祖母撫養，男童的生父母偶爾會回家探望。不過，2018年1月14日下午，浩浩的生父母到家裏把他後抱走便一直未歸。

馮老漢表示，浩浩那次被抱走後一直沒有回來，他和妻子很著急，四處打聽兒子、兒媳還有浩浩的消息。他之後得知兒子因為販毒被公安機關拘捕，後來更被判刑進入監獄。馮老漢申請探監，再三追問才終於從兒子口中得知，浩浩已於2018年1月17日，被其父母12萬人民幣的價錢變賣，款項由兩人平分。

男童被賣給一對多年未生育的夫婦

馮老漢於同年12月25日向警方報案求助。經過調查，警方發現浩浩被賣給一對住在安海的蘇氏夫婦，該夫婦因結婚多年未生育，才找人買孩子撫養。2019年1月16日晚，警方部署行動，成功將浩浩解救，並拘捕這對蘇氏夫婦。

經過DNA比對，警方於2019年1月29日上午為馮老漢夫婦和浩浩認親。目前，馮老漢的兒子涉嫌拐賣婦女兒童罪，將被追究刑事責任，蘇氏夫婦涉嫌收買被拐賣婦女兒童罪，已被警方採取刑事強制措施，其他涉案人員也正在進一步追捕中。