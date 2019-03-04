【2019兩會】人大發言人：中國國防不威脅他國　情報法曾借鑒歐美

十三屆全國人大二次會議將於5日開幕，今天（4日）早上舉行預備會議，選舉大會主席團和秘書長，表決會議議程草案。 今早11時15分，十三屆全國人大二次會議舉行新聞發佈會，由大會發言人、十三屆全國人大一次會議副秘書長張業回答中外記者提問。 張業遂就中美貿易摩擦、中國軍費增長、外商投資法、華為等問題均進行了回應。

【12：30】法制日報記者提問，今年有無計劃將安排個人信息保護法提交全國人大常委會進行審議？

張業遂表示，中國已經有多部法律、法規、規章涉及個人信息保護。根據形勢的發展，中國也將制定有針對性的專門法律來加以規範，形成合力。全國人大常委會已將制定個人信息保護法列入本屆立法規劃，相關部門正在抓緊研究和起草，爭取早日出台。

中國日報記者提問。

【12：23】中國日報記者就華為問題提問。她說，美國正在要求部分歐洲國家停止與華為的合作，擔心華為會配合中國政府提供相關的信息，而中國的國家情報法也規定，機構、組織和公民在安全問題上要配合政府。人大如何回應這種擔憂？

張業遂表示，國家情報法是為了維護中國的國家安全和利益，不是為了侵害他國的安全利益。以立法形式維護國家安全是國際通行做法，包括美歐在內的各國均有類似的法律或規定。在這部法律的立法過程中，中國也借鑒了有關國家的實踐。

他說，中國的其他法律對於保障公民和組織的合法權益，包括資料安全和隱私權利等也作了許多規定，這些規定都適用於國家情報工作。不應該斷章取義。

他又指，中國一貫鼓勵和宣導企業在海外經營中嚴格遵守當地的法律法規，從來沒有，也不會要求中國企業從事違反當地法律法規的活動。美國政府的一些官員拿國家情報法說事，渲染特定中國企業產品存在所謂安全風險，是以政治手段干預經濟行為，違反世貿組織規則，干擾公平競爭的國際市場秩序，是典型的雙重標準，既不公正，也不道德。他呼籲有關國家恪守公平競爭的市場原則，為中國企業投資經營提供公正、非歧視的營商環境。

聯合早報記者提問。

【12：15】新加坡聯合早報記者提問稱，「一帶一路」被質疑缺乏透明性和可持續性，甚至讓一些國家陷入了債務的陷阱，中國如何看待這樣的關切？她又問，如何評價「一帶一路」過去一年的成果以及它未來的發展前景和它所面對的風險和挑戰。

張業遂稱，「一帶一路」是對當今多邊合作機制的有益補充。他支出，目前同中國簽署合作檔的國家和國際組織的總數已經達到152個，各方在互聯互通的相關領域進行了密切合作。他說，這些都表明，「一帶一路」倡議順應了合作共贏的時代潮流。

關於債務問題，張業遂稱，不論是項目選擇，還是投融資合作，都是參與方共同作出的決策。中方高度重視債務的可持續問題，在項目合作上不會強加於人，更不會製造什麼陷阱。

他說，像其他國際合作倡議一樣，「一帶一路」實施的過程中也會出現一些困難、問題、風險、挑戰，但是隨著倡議的實施和不斷地總結完善，我相信「一帶一路」建設一定會取得更好的發展，給參與國人民帶來更多的獲得感。

央視記者提問。

【12：07】央視記者提問，如何評價十三屆全國人大及其常委會去年的監督工作。

張業遂表示，十三屆全國人大常委會依法履行監督職責，不斷加強和改進監督工作，取得了積極的成效。他稱，具體有三方面：

一是推動落實中央重大決策部署，助力打好三大攻堅戰；二是堅持問題導向，努力增強監督的實效；三是加強司法監督，全國人大常委會歷史上首次對「兩高」工作開展了專題詢問，這是支持和保障司法改革、促進司法公正的一項具體舉措，也是常委會開展監督工作的一次積極探索和實踐創新。

彭博社記者提問。

【12：04】彭博社記者就中國國防支出提問。他指中國國防費不斷上升，在亞太國家也引發了關切，認為這造成了威脅。他詢問今年中國國防費的增，以及中方將會如何回應外界對於缺乏透明度等問題的關切？

張業遂指，縱向比較，從2016年起，中國的國防費從連續五年兩位數增長降到了一位數，橫向比較，2018年中國的國防費佔國內生產總值的比例約為1.3%，而同期一些主要發達國家的國防費佔國內生產總值的比例都在2%以上。

他說，一個國家是否對其他國家構成軍事威脅，關鍵看這個國家的外交和國防政策，而不是看這個國家的國防費增加了多少。中國始終堅持走和平發展道路，實行防禦性的國防政策。中國有限的國防費完全是為了維護國家的主權、安全和領土完整，不會對其他國家構成威脅。

新華社記者提問。

【11：54】新華社記者提問，2019年將制定和修改哪些法律？

張業遂表示，第一，人大將抓緊制定修改深化市場化改革、擴大高水準開放急需的法律。除外商投資法外，還將修改土地管理法、專利法、證券法，制定資源稅法等。做好授權決定和改革決定相關工作，保證重大改革於法有據。

第二，加快保障和改善民生、推進生態文明建設領域的立法。包括抓緊審議民法典各分編草案，繼續審議基本醫療衛生與健康促進法草案、疫苗管理法草案和藥品管理法修正草案。制定長江保護法，為保護長江提供堅強的法制保障。

第三，加強國家安全、社會治理領域的立法。制定出口管制法、資料安全法、生物安全法等，提高防範和抵禦安全風險的能力。制定社區矯正法、退役軍人保障法、修改刑法等，為加強和創新社會治理提供法律支撐。

第四，完善國家機構組織有關法律制度。修改全國人民代表大會組織法和議事規則等，完善人民代表大會制度。繼續審議法官法、檢察官法修訂草案。深化司法體制改革。制定政務處分法，健全國家監察體制。

此外，他還表示，今年的立法計劃已經初步擬訂，將根據本次大會代表們提出的意見修改完善後及時公佈。

韓國廣播電視台記者提問。

【11：49】韓國廣播電視台記者就第二次朝美首腦會晤提問，她指雙方未能達成協議，那麼下一步要實現半島無核化最核心的問題是什麼？解決這些問題，中國的作用是什麼？

張業遂表示，朝美領導人河內會晤沒有發表成果文件。但是雙方都表示進行了深入溝通，而且雙方都表明願意繼續進行對話，我們認為這次會晤是建設性的。

他說，朝鮮半島問題非常複雜、敏感，解決起來不是一件容易的事，也不能期待通過一兩次會晤就能夠得到解決。而且隨著談判的深入，難免會遇到這樣那樣的困難。我們認為，關鍵是堅持政治解決的正確途徑，堅持實現半島無核化、建立半島和平機制的正確方向。

他說，朝鮮和美國是半島問題的關鍵當事方，我們希望朝美雙方堅定信念，保持耐心，沿著正確的方向談下去，談出新進展。維護半島和平穩定符合各方的利益。中方致力於實現半島無核化和建立半島和平機制，並為此發揮了積極、建設性的作用。中方將繼續以自己的方式做出積極的努力。

鳳凰衛視記者提問。

【11：42】凤凰卫视记者就外商投资法提問，她指本次人大會議上這部法律就要付表決，但這部法律第一次經過人大常委會審議到現在不到三個月，是出於怎樣的考慮？此外，港澳台並沒有如過去一樣被包括在其中，那麼今後會對港澳台做怎樣的制度安排？

张业遂表示，近年來，中國對外開放和利用外資面臨新的形勢，就有的法律難以適應構建開放型經濟新體制的需要。制定外商投資法，就是要創新外商投資法律制度，成為新時代我國利用外資的基礎性法律。

外商投資法草案明確規定，中國對外商投資實行准入前國民待遇加負面清單的管理制度，取消逐案審批制管理模式；對於禁止和限制外國投資者投資的領域，將以清單方式明確列出，清單之外充分開放，中外投資將享有同等待遇。他說，這是中國外商投資管理體制的根本性變革，將提高投資環境的開放度、透明度和可預期性，為推動形成全面開放新格局提供更加有力的法律保障。同時，針對外國投資者普遍關心的徵收和補償、指示產權保護、技術轉讓等問題，草案都作出明確的保護規定。

關於港澳台，他表示，港澳台都是中國的一部分，同時也是單獨關稅區，來自港澳台的投資既不同於外資，也不完全等同於內資，具有一定的特殊性。實踐中，對港澳台投資一直參照外商投資進行管理。制定外商投資法不會改變國家對港澳台投資的法律適用安排，相關制度還將根據實踐需要不斷修改完善，進一步為港澳台投資提供更加開放、便利的營商和發展環境。

CNN記者提問。

【11：34】CNN記者提問，現在來自美國似乎有越來越強烈的共識，即不論經貿談判的結果如何，美國都應當將中國視為一個戰略威脅，美中之間在經濟、軍事、安全、人權等各個領域都有越來越大的差異、分歧甚至對立對抗。中國對美國的定位會不會產生類似的轉變？中國將如何應對華盛頓的挑戰？

张业遂稱，中美關係保持穩定與發展，給兩國人民帶來了巨大的利益，同時也有利於促進世界的和平、穩定與發展。中美合則兩利、鬥則俱傷，合作是雙方最好的選擇。

他稱，中國對美國的政策是一貫的、明確的，中國致力於同美國實現不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏，同時將會堅定地捍衛自身的主權、安全和發展利益。兩國在歷史文化、社會制度、發展階段方面確實有很多的不同，存在差異、分歧十分正常，但是這並不必然導致對立、對抗。他又指，中美兩國的利益已經深度地交織，衝突對抗的中美關係不符合任何一方的利益，另外，用冷戰的舊思維來處理全球化背景下的新問題是肯定沒有出路的。

關於經貿問題，他說，雙方的經貿團隊開展了富有成效的密集磋商，在雙方共同關心的許多問題上取得了重要階段性進展，兩國和國際社會對此都作出了積極的反應。他說，中方希望雙方繼續抓緊磋商，達成互利雙贏的協定。

他又提及，去年12月，習近平主席同特朗普總統在阿根廷成功會晤，雙方同意共同推進以協調、合作、穩定為基調的中美關係，為今後一個時期的中美關係指明了方向。他說，最重要的事情就是雙方認真落實兩國元首達成的重要共識，在拓展合作的基礎上管控好分歧，確保兩國關係沿著正確的軌道向前發展。

人民日報記者提問。

【11：23】人民日報記者提問，去年人大的立法工作有哪些亮點和特點，以及收到了什麼樣的社會效果？

張業遂稱，去年，一次大會審議通過憲法修正案，制定監察法，通過有關重大問題的決定事項4件；常委會制定法律8件，修改法律47件次，通過有關法律問題和重大問題的決定9件；二是制定英雄烈士保護法；三是制定電子商務法；四是修改農村土地承包法，穩定和完善了農村土地承包關係；五是對個人所得稅法進行第七次修改，他稱，修法三個月，減稅額度達1000億；六是分編審議了合同編、侵權責任編草案，為2020年完成民法典編纂任務奠定了堅實的基礎；七是制定土壤污染防治法。

此外，他又指本屆常委會採取打包修改法律、作出決定等方式，在深化機構改革等方面發揮了立法規範和保障改革的作用。

人大新聞發布會現場。（影片截圖）

【11：18】張業遂介紹，十三屆全國人大實有代表2975名，目前已有2956名代表向大會報到。大會的各項準備工作已全部就緒。

他說，今天上午大會舉行了預備會議，通過了大會議程，選舉了由176人組成的大會主席團，選舉王晨為大會秘書長。大會將於3月5日上午開幕，3月15日上午閉幕，會期10天半。

他表示，這次大會共有八項議程，將舉行四次全體會議：

3月5日上午舉行開幕會，聽取國務院總理李克強關於政府工作報告、審查計劃報告、預算報告。

3月8日下午舉行第二次全體會議，聽取栗戰書委員長關於全國人民代表大會常務委員會工作的報告，聽取王晨副委員長關於《中華人民共和國外商投資法（草案）》的說明。

3月12日上午舉行第三次全體會議，聽取最高人民法院工作報告、最高人民檢察院工作報告。會議期間，各代表團將舉行全體會議和小組會議，對上述工作報告和法律草案進行審議。

3月15日上午舉行第四次全體會議，表決各項工作報告的決議草案，表決《中華人民共和國外商投資法（草案）》，表決其他有關事項。

大會將繼續組織代表通道集中採訪活動，邀請部分代表在人民大會堂中央大廳接受記者的集體採訪。大會將繼續組織部長通道，邀請列席會議的國務院有關部委主要負責人在人民大會堂北大廳接受媒體的集中採訪，解讀政府工作報告和相關政策，回應社會關切。