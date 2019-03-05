【2019兩會】今年中國國防預算1.19萬億人民幣　增長率下調至7.5%

據官方《新華社》英文網站報道，2019年中國國防預算將為1.19萬億人民幣，國防預算增長率下調至7.5%。

今年中國國防預算1.19萬億人民幣，增長率下調至7.5%。（資料圖片）

報道稱，根據提交給全國人大會議審議的年度預算草案，中國將2019年國防預算增長率從2018年的8.1%下調至7.5%。草案亦顯示，2019年國防預算為1.19萬億人民幣。

這是自2016年以來，中國國防預算增長率連續第四年保持個位數，而此前的5年均保持兩位數的增長率。據了解，2016年中國國防預算增長率為7.6％，2017年為7％，2018年為8.1％。

3月4日，全國人大會議發言人張業遂表示，中國國防預算的增長是合理和適當的，旨在「滿足國家維護國防安全和中國特色軍事改革的需要」。

據官方《新華社》英文網站報道，2019年中國國防預算將為1.19萬億人民幣，國防預算增長率下調至7.5%。（網頁截圖）

多維新聞：7.5%的國防預算增速符合預期

值得注意的是，2016年至2019年，正是解放軍實施改革的時期。中共總書記、中央軍委主席習近平曾將軍改任務統稱為「三大戰役」，即「領導指揮體制改革、規模結構和力量編成改革、軍隊政策制度改革」。

《多維新聞》分析，最新的三次「深化國防和軍隊改革小組」會議均聚焦軍隊政策制度改革，表明中國軍改已進入尾聲。而由於近來經濟增速放緩，李克強的政府工作報告將2019年的經濟增速調整為6%至6.5%。因此，7.5%的國防預算增速符合預期。

（新華社／多維新聞）