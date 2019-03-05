【2019兩會】李克強：支持港澳抓住大灣區機遇 未提推進民主

第十三屆全國人大二次會議早上九時於北京開幕。國家總理李克強發表工作報告，指支持港、澳抓住共建一帶一路和粵港澳大灣區建設的重大機遇，全面深化與內地互利合作，又堅信，香港、澳門一定能與祖國內地同發展共進步，一定能保持長期繁榮穩定。

國家總理李克強在第十三屆全國人大二次會議上發表工作報告。

李克強表示，要繼續全面準確貫徹「一國兩制」、「港人治港」、高度自治的方針，嚴格依照憲法和基本法辦事，全力支持香港、澳門特別行政區政府和行政長官依法施政。他又指支持港、澳抓住共建一帶一路和粵港澳大灣區建設的重大機遇，更好發揮自身優勢，全面深化與內地互利合作，並堅信，香港、澳門一定能與祖國內地同發展共進步，一定能保持長期繁榮穩定。

李克強去年的總理報告中，同樣提到「繼續全面準確貫徹一國兩制方針」，「嚴格依照憲法和基本法辦事」，並支持港澳融入國家發展大局，深化內地與港澳地區交流合作，「堅信港澳定能與祖國內地同發展，共繁榮」。報告亦同樣提到「全力支持香港、澳門特區政府和行政長官依法施政」，但其後還有支持港澳「大力發展經濟，持續改善民生，有序推進民主，促進社會和諧」四句，而該四句未有在今年的報告中出現。