【傳奇企業家】內媒：中國煙草大王、橙王褚時健去世　享年91歲

被稱為中國「煙草大王」、「橙王」的傳奇企業家，原雲南紅塔集團和玉溪紅塔煙草集團董事長、褚橙創始人褚時健，今日（5日）中午在雲南玉溪市人民醫院去世，享年91歲，追悼會日期目前待定。

中國「煙草大王」、「橙王」褚時健去世，享年91歲。（資料圖片）

資料顯示，褚時健1928年1月出生於雲南玉溪，他早年曾當小學教師，國共內戰期間擔任共產黨的情報員。1957年反右運動中，因反右不力被打成右派，派往位於元江河谷的紅光農場接受改造。1961年出任嘎灑糖廠副廠長，但在文革期間也遭到批鬥。

文革結束後，褚時健獲得平反，1979年10月出任玉溪捲煙廠廠長。此後18年，褚時健率領該廠領導團隊，將陷入虧損的玉溪捲煙廠改造為亞洲最大的煙廠之一，並發展成「紅塔集團」，由他出任董事長一職。由於在辦煙廠中的突出貢獻，他被評為雲南省勞動模範、全國勞動模範、全國「五一」勞動獎章獲得者、全國優秀企業家、全國「十大改革風雲人物」等。

退休前入獄 後東山再起成「中國橙王」

不過，褚時健在退休前卻惹上官非。1999年1月9日，褚時健因貪污罪、巨額財產來源不明罪被判無期徒刑，於2001年因糖尿病獲准保外就醫，之後獲多次減刑至12年刑期，2011年刑滿正式重獲自由之身。

褚時健之後東山再起。2012年11月，85歲的褚時健種植的「褚橙」通過電商平台開始售賣，由於褚橙品質優良，常被銷售一空，他因而被封為「中國橙王」。2018年1月17日，雲南褚氏果業股份有限公司成立，90歲高齡的褚時健出任董事長一職。

（新京報/網易）