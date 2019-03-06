全部進口Model 3新車被中國海關攔截　Tesla：銘牌打印錯誤

美國最大電動車製造商Tesla的一批Model 3新車，近日進口到中國後遭遇阻滯，被海關總署全面暫停放行，甚至不得銷售及使用。 Tesla在周三（6日）證實，問題出在部分Model 3的銘牌打印錯誤，未附有中文翻譯。

第一批Model 3新車近月已抵遲中國。（影片截圖）

據網上流傳的一份中國海關文件顯示，「為確保我國公共安全、人民生命健康安全和消費者合法權益」，要求各汽車整車進口口岸暫停放行Model 3新車及簽發相應的《隨車檢驗單》，已放行的則相關企業不得銷售或使用，並要收回檢驗單。文件更提到，各口岸海關要加強對Tesla的其他進口車型的檢驗，「如存在本通報相同或類似問題」，亦要按照上述措施處理。

文件未有說明「鑑於上述情況」的具體內容，惟市場隨後就傳言指是與Tesla近期在中國大幅減價，觸發大批車主不滿有關。及至周六，Tesla回覆內媒查詢時確認只是部分Model 3的銘牌打印出錯，目前已與海關方面達成整改方案，會爭取盡快恢復通關及交付，並強調不會影響Model 3在中國的銷售。

Tesla指只是部分新車上的銘牌打印錯誤，不會影響Model 3在中國的銷售。（視覺中國）

報道又提到，上海海關是在檢驗中發現部分Model 3的制動液罐僅有英文標誌，沒有相應的中文翻譯，涉及共1600輛。根據中國進口車檢驗的相關規定，進口車輛內部的所有警示資訊都必須配有中文翻譯，否則即視為不達標。

（綜合報道）