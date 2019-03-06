【耗千萬購作品】葉永青涉抄襲未有回應　收藏家劉益謙要求道歉

比利時藝術家Christian Silvain近日通過多家媒體發聲，指中國著名藝術家葉永青自1990 年代起抄襲其藝術創作，更憑此在藝術市場獲利豐厚。 葉永青涉嫌抄襲的事件繼續發酵。上海知名收藏家劉益謙曾花了一千多萬元人民幣購買葉永青的作品，他接受內媒《澎湃新聞》訪問時批評葉永青是赤裸裸的抄襲，又表示希望葉永青向公眾道歉。

葉永青的作品（左）和原作（右）高度雷同。（影片截圖）

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據早前報道，Silvain早在1996年就已經發現葉永青抄襲他創作的作品。通過對比二人的作品，兩者在表現手法上確有一定相似性，包括方格結構、塗鴉手法以及運用紅十字、鳥籠等符號。Silvain更指出，一幅由葉永青親自簽名的繪畫曾經在拍賣行中拍出40萬歐元高價，而他本人的作品僅僅拍出5千至1.5萬歐元左右。

劉益謙與其夫人創辦的龍美術館花了一千多萬元（人民幣，下同）購買過四幅葉永青不同時期的作品，最貴的一張是2011年從拍賣場以667萬拍得的《逃逸的困惑》。他也購買過葉永青抄襲Silvain的作品，花了不到100萬元。他表示不會退貨，但他現在把握不準收藏的作品還能不能拿出來展覽。

直至現在，葉永青也沒有對抄襲的指控發聲，劉益謙表示「這有點過分」。劉益謙說：「葉永青並不僅僅是畫家，也是四川美術學院的教授，事態發展至此，連一句道歉都沒。我覺得作為一個知識分子、一個學者，應該坦蕩地面對自己成名的作為。」

劉：如不道歉 計劃展覽Silvain的作品

劉益謙又表示可能不只葉永青有抄襲的行為，但「如此這樣抄的，抄得這樣惡劣的，目前已知的就是他！不能因為行業內有抄襲者，你也抄襲，他也抄襲，就認為葉永青不是抄襲。這傷害了中國當代藝術圈，也讓很多藝術家壓力很大」。

劉益謙更說，如果葉永青再不回應不道歉，他計劃在龍美術館展覽Silvain的作品，以後葉永青的展覽作品直接寫「抄襲」算了。

（綜合報道）