中國藝術家葉永青涉抄襲比利時畫家作品　長達30年獲利數百萬

綜合媒體報道，比利時藝術家Christian Silvain近日通過多家媒體發聲，指中國著名藝術家葉永青自1990 年代起抄襲其藝術創作，更憑此在藝術市場獲利數百萬。 據了解，葉永青是四川美術學院教授，與畫家張曉剛、王廣義等人齊名，曾在世界各地舉辦個藝術展和藝術群展，並獲得過國際獎項和國內學術獎，在中國八大美術院系藝術家歷年拍賣成交總額前50名中，葉永青以387件作品成交量，創下1.63億元人民幣的收入。

葉永青的作品（左）和原作（右）高度雷同。（影片截圖）

通過對比二人的圖片顯示，葉永青的作品與Silvain的作品在表現手法上確有一定相似性，包括方格結構、塗鴉手法以及包括紅十字、鳥籠等符號，都同時出現在二人的作品當中。

報道稱，Silvain早在1996年就已經發現葉永青抄襲他創作的作品。Silvain的畫廊老闆還拿出證據，稱Silvain才是使用這種藝術風格進行創作的第一人，其創作靈感來自於他自己的童年生活以及和自閉症兒童打交道的經歷，類似作品發表於上世紀80年代，而葉永青這個系列最早出現在上世紀90年代初。

Silvain指出，一幅由葉永青親自簽名的繪畫曾經在拍賣行中拍出40萬歐元（約合358萬港幣）高價，而他本人的作品價格僅僅在5000至1.5萬歐元（約合4.5萬至13.4萬港幣）左右。

至於是否考慮對葉永青採取法律手段，Silvain表示，對於他來說，抄襲更多的是一個道德問題。他說，「由於這樣的事件一再發生，因此我們選擇了通報媒體，並且要求拍賣機構停止拍賣這些作品。」

葉永青未正面回應兩人風格的相似等問題。（比利時RTBF電視台影片截圖）

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對於被指抄襲一事，葉永青27日透過媒體表示，正在與這位藝術家取得聯繫，「這是對我影響至深的一位藝術家」。對於如何解釋兩人風格的相似等問題，葉永青則暫不回應。

有業內人士評論此事稱，藝術上界定什麼是抄襲，有它自身的難處。「因為藝術上自古既有臨摹之類的傳統，甚至有藝術家會直接說我學的是誰，臨摹自誰。」但亦有評論認為，繪畫作品，臨摹可以以假亂真，甚至也可以利用技術直接「批量複製」，但是沒有人會把複製品當成原作去賣。

（新京報/紅星新聞/南方都市報）