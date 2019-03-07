【2019兩會】李克強參加廣西代表團審議　重申推動高質量發展

中共中央政治局常委、國務院總理李克強6日上午來到他所在的十三屆全國人大二次會議廣西代表團，參加審議政府工作報告。 他表示，去年廣西與全國一樣，經濟社會發展取得來之不易的新成績。今年中國發展面臨的風險挑戰更多更大，要著力激發市場主體活力頂住經濟下行壓力，保持經濟運行在合理區間，推動高質量發展。

李克強說，要大力推進市場化改革和高水平開放。落實減稅降費等各項措施，為實體經濟尤其是民營企業、小微企業減負，增強市場主體活躍度。深化「放管服」改革，不斷優化營商環境，在降低准入門檻、促進公平競爭等方面取得更大進展。他又指中國會提升投資貿易便利化水平，完善招商引資機制，吸引更多內外資企業在華投資興業。

李克強強調，要大力調整優化產業結構，繼續淘汰過剩落後產能，促進傳統產業改造升級，推動先進製造業和現代服務業加快發展。進一步打破體制機制束縛，更大釋放創新創造潛力，強化科技支撐，促進「雙創」提質增效，推動新技術新模式新業態加快成長。加快「補短板」重大項目建設，持續釋放內需潛力。以新舊動能加快轉換，形成可持續的發展內生動力。

李克強續指，發展最終要體現在民生改善上。要把就業放在優先位置，著力大學畢業生、轉崗職工等重點群體就業。積極支持革命老區、民族地區、邊疆地區、貧困地區發展，特別要聚焦深度貧困地區和特殊貧困群體加大扶持力度，積極推進產業扶貧，確保如期實現脫貧攻堅目標。加強教育、醫療、養老等領域薄弱環節建設，加快實施農村飲水安全鞏固提升工程。持續加強生態保護，不斷增加綠色財富。