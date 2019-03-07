【2019兩會】限制外國人及台灣人入藏　吳英傑：怕其難適應高海拔

外國遊客及台灣遊客進入西藏前，必須通過官方認證的旅行社到西藏旅遊局提交資料，申請辦理「旅藏確認函」（Tibet Travel Permit，又稱入藏紙）。據稱，西藏旅遊局去年（2018年）底向旅遊業界下發通知，今年1月30日至4月1日期間，不為外國遊客辦理入藏許可。 針對有關政策，西藏自治區黨委書記吳英傑在兩會上表示，因擔心外國遊客無法適應高海拔地區，才要求他們申請特別允許。 他當日還談及達賴喇嘛，他表示，達賴喇嘛沒為藏族人民做過一件好事，藏族人民真心感謝黨給他們帶來了幸福生活。而另一位西藏人大代表則聲稱，藏人中沒有人追隨達賴喇嘛。

外國遊客及台灣遊客進入西藏前，必須通過官方認證的旅行社到西藏旅遊局提交資料，申請辦理「旅藏確認函」（Tibet Travel Permit，又稱入藏紙）。（網上圖片）

吳英傑稱，近年美國到訪西藏的人非常多，老年遊客也很多。過去西藏遇過很多特殊情況，外國遊客到高海拔地方自助旅遊後出事，例如缺氧死亡，有人在死後幾日才被當地居民發現屍體。後來，中國才要求進入西藏的外國人依法辦理手續。

吳英傑又指，美國通過「西藏旅行對等法」嚴重干涉中國內政，是完全不顧事實的法案，批評美國以所謂對等原則，對中國採取歧視性簽證政策，違背國際關係基本準則。他強調，中國對外國人入藏的​制度不只適用於美國人，也適用於其他外國人。其他外國人都很關心西藏提供幫助，但唯獨美國人耿耿於懷，他對此感到很奇怪。

據了解，美國去年通過「西藏旅行對等法」，要求中國政府允許美國記者、外交官和遊客在西藏旅行不受限制。該法律謀求迫使中國當局開放西藏，針對那些被認為對限制美國人入藏負有責任的中國官員進行制裁，禁止進入美國。

稱「達賴喇嘛在西藏不受歡迎」

在達賴喇嘛問題上，吳英傑強調藏人「格外感謝黨為他們帶來富足的生活」，又稱達賴喇嘛在西藏不受歡迎。他說：「叛逃以來，達賴喇嘛沒為藏族人民做過一件好事......藏族人民自己比較後，真心感謝黨給他們帶來了幸福生活。」

西藏人大代表扎西江村則說，據他所知，藏人中沒有人追隨達賴喇嘛。