【2019兩會】王毅：中美合作大於分歧　與中國脫鉤就是與機遇脫鉤

中美貿易戰漸趨緩和，美國日前宣布無限期延遲調升總值2000億美元的中國商品關稅，不會從10%上調至25%，中國亦多次表明談判有「重要進展」，有望達成互利雙贏的貿易協議。 中國外交部長王毅在周五（8日）的兩會記者會上指出，今年是中美建交40周年，「合則兩利，鬥則俱傷」是金科玉律，要中美「脫鉤」更是不現實。

王毅指中美兩國利益高度融合，例如去年有超過6300億美元的雙邊貿易額及2400億美元的雙向投資存量。（路透社）

王毅表示，中美兩國在建交40年來既取得歷史性進展，同時亦面臨新挑戰，「合則兩利，鬥則俱傷」仍然需要雙方堅持和維護，以保持「四十而不惑」的定力，今後亦會共同推進以協調、合作、穩定為基調的中美關係。

王毅認為中美之間在合作的同時出現競爭，是國際關係的正常現象，故不應一味放大競爭，擠壓合作空間，聚焦擴大合作才是符合中美的共同利益和對世界承擔的責任。中國希望美國能摒棄零和思維，相向而行，在深化合作的進程中形成良性競爭，在各自發展的同時實現互利雙贏。

中國多次表明貿易談判有「重要進展」，有望達成互利雙贏的貿易協議。（法新社）

在被問到美國對中國有愈來愈多的疑慮和敵意，中美是否走向衝突時，王毅則坦言中美關係歷來都是合作與摩擦並存，但始終認為合作大於分歧，「正像你所說，兩國之間的問題和矛盾看起來是多了一些，但是如果歷史地來看，目前這個現象並不代表中美關係發展的大趨勢。」王毅又提到，中美兩國的利益已高度融合，例如去年有超過6300億美元的雙邊貿易額及2400億美元的雙向投資存量，讓中美『脫鉤』是不現實的說法，「與中國『脫鉤』，就是與機遇『脫鉤』，就是與未來『脫鉤』，某種意義上也是與世界『脫鉤』。」

（綜合報道）