【中美貿易戰】《紐時》：北京官員擔心最終協議對中方不太有利

美國《紐約時報》周四（7日）引述兩名消息人士稱，中美貿易談判中仍有部分內容未有定案，北京官員擔心最終協議或對中方不太有利，尤其是美國總統特朗普傾向在最後關頭作出修改。

美國總統特朗普對中美達成貿易協議感到樂觀，惟中方官員對此態度有保留。雙方雖同意撤銷關稅，中國亦會購入更多美國商品，以及開放部分市場容許外國商品流入，但協議部分重要內容仍未有定案，包括執行機制和撤銷關稅時間。據兩名熟悉中方立場的消息人士透露，北京官員擔心最終協議或對中方不太有利。

預計特朗普和中國國家主席習近平將於三月底至四月初會面，簽署協議。中方官員在未清楚了解協議最終細節的情況下，要說服習近平前往佛羅里達州（Florida）出席「習特會」可謂面對明顯的困境。特朗普取態難以預測，中國難保證兩國元首會面時，特朗普不會改變心意，北京希望避免出現如美朝峰會般無協議的尷尬場面。

知情人士透露，目前談判最大障礙是執行條款。美國堅持如果中方違反協議，將保留單方面加徵關稅的權利，惟中國部分官員反對，批評有關做法侵犯主權。

如何撤銷關稅是談判另一重點。據稱，華府同意在達成協議後，撤銷2018年秋季對2000億美元中國商品加徵的10%關稅，但2018年夏季對500億美元中國商品加徵的25%關稅則未知如何處理。

基於目前協議，中國未需要作出重大讓步。據報北京官員因此對談判抱懷疑態度，他們亦不希望中國經濟接受結構上的改變。據指，中美曾商討於全國人民代表大會3月15日結束後，在北京召開新一輪貿易談判。

（紐約時報）