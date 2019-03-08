會飛的船！中國將投產四架AG-600兩棲飛機　專家：可改作軍事用途

中國航空工業集團有限公司今將陸續投產4架AG-600試飛飛機，希望加快研製進度，滿足應急救援體繫和自然災害防治體系建設要求。 有內媒預計AG-600今年或會有「大動作」，又援引專家的分析指，AG-600可能改為作軍事用途。

2017年12月，AG600成功在廣東珠海金灣機場實現陸上首飛。（資料圖片）

中國航空工業集團有限公司透露，為了加快AG-600飛機的研制進度，滿足應急救援體系和自然災害防治體系建設的要求，2019年將圍繞AG-600的優化設計、003架機零部件製造和開始組裝、001架機全狀態科研試飛等三方面展開工作。與此同時，航空工業還將陸續投產4架試飛飛機，加快適航取證的進度。

《科技日報》援引英媒的報道稱，AG-600不僅可以擔負起海上救援和森林救火的職責，還具有極大的軍用潛力。亦有意見認為，AG-600的性能極佳，速度超過任何船隻，可以適應80%左右的南部海域海況，對於擁有極長海岸線的中國來說，AG-600在軍事領域也能獨領風騷。

軍事專家傅前哨曾說過，AG-600未來有三大改為軍用的可能。（網上圖片） 內地軍事專家傅前哨分析指， AG-600未來有三大改為軍用飛機的可能。首先，作為全球在研最大的水陸兩棲飛機，AG-600可以改造成反潛巡邏機；其次，就是軍民兩用功能水上救援，直接「參軍入伍」；另外，AG-600也可以改為水陸兩棲預警機，可以降落在航母周邊，再到航母附近進行油水補給，之後配合航母執行任務。

AG-600是中國自主研製的大型滅火及水上救援水陸兩棲民用飛機，由開始研製項目到完成試飛，歷時長達九年。總設計師黃領才曾形容AG600是一艘會飛的船，飛行速度是救撈船舶的十倍以上；它又是一架會游泳的飛機，擁有高抗浪船體設計，除了在水面低空搜索外，還可在2米高海浪的複雜氣像條件下實施水面救援行動，水上應急救援可以一次性救護50名遇險人員。AG-600亦可以在20秒內可一次性吸水12噸；在水面停泊實施救援行動，令飛機擁有執行應急救援、森林滅火、海洋巡察等多項特種任務的功能。AG-600還可根據用戶的需要，加裝必要的設備和設施，變身為能實現海洋環境監測、資源探測和客貨運輸等任務的飛機。

（綜合報道）