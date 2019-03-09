【2019兩會】談中美貿易戰　商務部：在重要問題上已有實質進展

十三屆全國人大二次會議在周六（9日）早上舉行商務部記者會，在談到中美貿易戰相關問題上，商務副部長兼國際貿易談判副代表王受文透露，貿易談判在一些重要問題上已取得實質性進展，所達成的協議將會取消所有相互加微的關稅，令中美雙邊貿易重回正常軌道。

王受文被問到中國會否接受漸進式地取消關稅作為協議，以及會否接受美國的執行機制等問題時未有正面回應，但他強調任何實施機制必須是雙向、公平、平等，中美兩國元首所達成的重要共識，其原則和方向就是要全部取消相互加徵的關稅，「最重要的是，中美達成一個互利雙贏的協議，符合美國的利益，符合中國的利益，符合世界的期待。」

王受文透露，中美貿易談判在一些重要問題上已取得實質性進展，所達成的協議將會取消所有相互加微的關稅。（新華社）

王受文又直言，相互加徵關稅對任何一方都沒有好處，例如美國對全球出口量雖然增長7%以上，但對中國卻減少7%，至於中國在1月及2月對美國進出口貿易亦減少19.9%，「所以說，相互加徵關稅可以說對工人不利、農民不利、出口企業不利、製造企業不利」，不但損害投資者信心，減緩企業投資決策，更「損害了美國的利益，損害了中國的利益，損害了世界的利益。」

（綜合報道）