【Coffee or tea】商務部爆中美貿易談判「辛酸史」　膳食透玄機

中美貿易戰是其中一個全國兩會期間備受關注的重點，商務部在周六（9日）的記者會上，副部長兼國際貿易談判副代表王受文就被問到對中美貿易談判下一步的看法，甚至能否在近期內達成協議。 對此，王受文特別提到一點中美團隊談判時的「辛酸史」，在上次美國華盛頓的「加時談判」期間，國務院副總理劉鶴與貿易代表萊特希澤在中午都只靠外賣飯盒「醫肚」。劉鶴吃的是西餐，萊特希澤是中菜，且兩人全程都沒有享用咖啡或茶，「喝的都是白開水，這就是要找共同點」。

王受文透露上次中美貿易談判時的「辛酸史」。（路透社）

王受文表示，在剛過去的3個多月時間，中美雙方已進行3輪談判，包括在農曆新年長假結束後首天在北京談判，3天後又在華盛頓談判。王受文指，即使當其時華盛頓下大雪、美國政府停擺，但是雙方團隊都仍繼續溝通磋商，甚至最後整場談判要「加時」至4天。

王受文透露談判期間劉鶴吃的是西餐，萊特希澤則是中菜，且兩人均是飲清水，「這就是要找共同點。」（路透社）

王受文天又透露談判期間中美團隊的「辛酸史」，指由於時間緊湊，全部人中午都只靠外賣飯盒「醫肚」，但劉鶴吃的是牛肉漢堡，萊特希澤則是茄子和雞丁。最特別是，雖然整場談判都有提供咖啡或茶作為飲料，「但是他們兩位沒有喝咖啡、沒有喝茶，喝的都是白開水，這就是要找共同點。」

王受文稱對中美貿易談判感到有希望，一來中美兩國元首已經達成重要共識，確定原則和方向，二來就是雙方均夜以繼日地溝通並磋商文本。

（綜合報道）