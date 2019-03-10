長征系列運載火箭第300次發射　專家：向航天強國邁進的里程碑

3月10日，長征三號乙運載火箭在西昌衛星發射中心點火起飛，成功將「中星6C」衛星送入太空。 據了解，這是長征系列運載火箭第300次發射。中國航天科技集團有限公司董事長、國際宇航科學院院士吳燕生表示，這是中國航天事業「由量變向質變」發展的新起點，是中國從航天大國向航天強國邁進的重要里程碑。

此次發射的中星6C衛星的長征三號乙運載火箭。（網上圖片）

此次發射的「中星6C」衛星是中國廣電專用傳輸衛星，採用東方紅四號衛星平台，主要負責提供C頻段廣播電視節目的傳輸服務，是繼中星6A、中星6B、中星9號和中星9A之後，又一顆滿足廣播電視信息傳輸要求，確保廣電業務安全播出的高質量衛星。該星由中國航天科技集團五院負責研製，在軌交付後，將由中國航天科技集團所屬中國衛通集團股份有限公司運營管理。

資料顯示，長征系列運載火箭由中國航天科技集團自主研製，是中國航天的主力運載火箭，承擔96.4%的發射任務。從1970年首飛至今，長征系列運載火箭先後有17型基礎級火箭和5型上面級投入使用，成功將506個航天器送入預定軌道。

內媒《澎湃新聞》統計，長征火箭首實現第100次發射，用時37年；實現第2個100次發射，用時約7.5年；實現第3個100次發射，用時約4年。報道形容，時間間隔的縮短，不僅表明長征火箭高密度發射已實現常態化，而且反映出中國航天的高速發展和中國科技水平、綜合國力的快速提升。