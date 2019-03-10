【2019兩會】台灣省人大代表：韓國瑜赴陸是帶頭承認九二共識

全國兩會正在舉行。3月8日上午，台灣省代表團舉行全體會議，台灣省人大代表、全國台聯副會長、重慶市台聯會長許沛在會後接受傳媒採訪時，對高雄市長韓國瑜本月底將參訪大陸表示歡迎，稱這是「帶頭承認九二共識」，有引領的效應。 她又提到，會在此次兩會上建議「向高雄市贈送大熊貓」，增進台灣中南部基層民眾對大陸的了解和情感聯結。

許沛說，韓國瑜到大陸是「帶頭承認九二共識」，有引領的效應，能夠得到民眾的共識。（中央社）

據稱，許沛祖籍在台灣台南，曾祖父許南英是清代台灣33位科舉進士之一。1895年，中日《馬關條約》簽訂，在日軍佔領台南城的前一天，許南英離台舉家遷往大陸並落地生根。

許沛以全國人大台灣省代表身份，提出「向高雄市贈送大熊貓」的建議。她表示，人要交流，動物也要交流，樂見兩岸民眾會有更多的交流；又稱大陸贈送台灣的一對大熊貓「團團」、「圓圓」備受台灣民眾的關注和喜愛。不僅為台北市立動物園乃至台北市帶來觀光經濟效益，更拉近兩岸同胞的心靈距離，成為「兩岸一家親」的友好象徵。

許沛強調，憨態可掬、快樂吉祥的大熊貓在高雄安家後，能有效拉動整個台灣中南部的旅遊觀光業，增進台灣中南部基層民眾對大陸的了解和情感聯結。

兩岸「越走越親」 民進黨也擋不住

對於韓國瑜即將訪問大陸，許沛表示歡迎，也期待他來重慶，「兩岸越走越親。應該要多走動。應該也來重慶，這次來香港、澳門、深圳與廈門，下次就安排來重慶，因為重慶是中國大陸第4個直轄市，也是最年輕直轄市。」

當被問及韓國瑜來大陸背後代表的意義是什麼，許沛說，是「帶頭承認九二共識」，有引領的效應，能夠得到民眾的共識。她也提到，韓國瑜到大陸必然受到不少壓力，「希望能夠堅強挺住，我們大陸13億的朋友為他挺住」，同時歡迎台灣藍色執政縣市首長，也能多來大陸走走，「兩岸交流是必然，民進黨也應該擋不住的。 」