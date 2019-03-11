哈薩克人權組織負責人關注「再教育營」被捕　妻憂被引渡到中國

哈薩克人權團體「祖國志願者」（Atazhurt Eriktileri），為有親屬被拘押在新疆「再教育營」的哈薩克族人提供資金支持。消息稱，組織負責人比拉仕（Serikzhan Bilash）周日（10日）遭哈薩克警方逮捕，罪名是「挑撥民族宗教仇恨罪」。 其妻子表示，得知消息時十分震驚，憂心哈薩克政府會將丈夫移交給中國政府。

比拉仕（Serikzhan Bilash）周日（10日）遭哈薩克斯坦警方逮捕，罪名是「挑撥民族宗教仇恨罪」。（Twitter）

《德國之聲》報道，當地時間周日（10日）凌晨1時到2時之間，比拉仕被警方從位於哈薩克阿拉木圖的哈特皇宫酒店（Rahat Palace Hotel）強行帶走。哈薩克自由記者阿札特（Erkin Azat）分享的圖片及影片顯示，旅館房間內的地板疑似有血跡。阿斯塔納警方事後則向「祖國志願者」成員解釋稱，他們並沒有毆打比拉仕，血跡是因為開門時撞傷他的腳。

比拉仕妻子艾黛珊（Leila Adilzhan）同日表示，比拉仕打電話稱自己被逮捕並被帶到首都阿斯塔納。她說自己接到電話時震驚得說不出話，很怕哈薩克政府會將丈夫移交給中國政府；又指比拉仕的律師烏瑪洛娃（Aiman Umarova）在抵達阿斯塔納後，立即前往警局探視比拉仕，但警方卻拒絕她的申請，稱她要到比拉仕被關押72小時後才有權探視。

被控「挑撥民族宗教仇恨罪」 罪成最高可判監7年

而在消息傳出的數個小時後，社交媒體上傳出兩段影片，比拉仕本人在片中稱自己一切安好，也沒有受到威脅。他在一則影片中表示自己在阿斯塔納的警局，並呼籲人權團體的伙伴繼續正常作業，別受到他的事件的影響。他在另一則影片中表示，他已被哈薩克政府以《刑法》第174條「挑撥民族宗教仇恨罪」起訴，但他不服該罪名，可能會上訴。

據了解，哈薩克《刑法》第174條共有3款，規範所有影響社會、國家、種族、階級或宗教不和諧的行為。其中第一款列明，任何人士刻意作出針對社會、國家、種族、階級或宗教的仇恨的行為，或利用傳播媒介宣傳這些理念，或製造和分發這些題材的宣傳品，即屬違法，可被判監或限制自由2至7年。

阿札特則認為，當中的「民族」針對的就是中國，應該確切的理解是「製造哈國公民對中國的對立情緒」。

為新疆「再教育營」發聲

據了解，比拉仕創立的「祖國志願者」致力於為那些有親屬被拘押在新疆「再教育營」的哈薩克族人提供支持。該組織為這些親屬提供資金，向大使館寫信，致信聯合國，還為這些尋親的家屬錄製證詞。比如，比拉仕去年曾參與援助受困於哈薩克的新疆哈薩克族女子錫拉古‧修蒂碧（Sayragul Sauytbay）。

哈薩克政府最近幾個月持續對比拉什施壓。律師烏瑪露娃（Aiman Umarova）指出，比拉仕被拘捕是因政治因素引起的。「我認為哈薩克政府並不想毀了與中國的關係，所以他們才選擇起訴。」