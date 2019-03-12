【2019兩會】最高法院院長周強：「基本解決執行難」如期實現

法院判決文書難以執行的問題在內地長期存在。3月12日，最高人民法院院長周強在十三屆全國人大二次會議上作工作報告時稱：「『基本解決執行難』這一階段性目標如期實現。」 不過，他也承認，「基本解決執行難」雖然實現預期目標，但有些方面、有些地區，執行難問題仍然存在甚至還較為突出。

法院判決難執行的問題在內地長期存在。（視覺中國）

最高法院曾於2016年3月提出「用兩到三年時間基本解決執行難問題」。

最高法報告顯示，三年來，人民法院共受理執行案件2043.5萬件，執結1936.1萬件，執行到位金額4.4萬億元，同比分別增長98.5%、105.1%和71.2%,「解決了一批群眾反映強烈的突出問題,基本形成中國特色執行制度、機制和模式，促進了法治建設和社會誠信建設，『基本解決執行難』這一階段性目標如期實現。」

拘留失信被執行人50.6萬人次

報告顯示，在遏制規避執行行為上，人民法院會同國家發改委等60家單位推進失信懲戒機制建設，採取11類150項懲戒措施， 366萬人迫於壓力自動履行義務。在嚴厲打擊拒執行為上，全國法院以拒不執行判決裁定罪判處罪犯1.3萬人，拘留失信被執行人50.6萬人次，限制出境3.4萬人次，同比分別上升416.3%、135.4%和54.6%。

同時，在解決財產變現難題上，推行網路司法拍賣，成交率、溢價率成倍增長，為當事人節約傭金205億元，有效祛除拍賣環節暗箱操作和權力尋租空間。

報告還指出，人民法院全面核查清理長期形成的歷史積案，徹底解決案件底數不清問題。開展集中清理執行案款活動，發放案款960億元。對拖欠民營企業、中小企業賬款和涉民生保障案件，依法加大執行力度。每年元旦春節前後集中開展涉民生案件執行行動，累計發放涉民生案款179億元。

報告同時表示，「基本解決執行難」雖然實現預期目標，但在有些方面、有些地區，執行難問題仍然存在甚至還較為突出。下一步，將不斷鞏固「基本解決執行難」成果，健全解決執行難長效機制。

（澎湃新聞）