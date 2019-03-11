【2019兩會】因肝膽問題缺席兩會　人大代表王敏剛病逝　享年70歲

全國兩會在北京舉行，港區全國人大代表王敏剛本月初於北京因身體不適，向人大有關方面告假，返港治療，惟今日（11日）下午六時在香港病逝，享年70歲。他返港後曾接受傳媒訪問，解釋因肝膽問題不適。

王敏剛今天下午六時在香港逝世。（資料圖片）

港區全國人大代表團副團長、公開大學校長黃玉山晚上發出訊息，指王敏剛3月2日隨團到北京出席第十三屆二次全國人民代表大會，惟當晚身體感到不適，隨即在大會秘書處人員安排下，進入北京醫院治療。本月4日，王敏剛在家人陪同下，轉飛香港就醫，惟今天下午6時於香港逝世。

黃玉山讚揚王敏剛一生愛國愛港，為香港、為國家鞠躬盡瘁，為社會公益事業作出了卓越貢獻，人大代表對王代表的離逝表示沉痛哀悼，會永遠懷念王敏剛，並希望王的太太及家人節哀保重。

他及後在北京接受訪問時指，王敏剛本月2日隨團上京時，身體已非常虛弱，走路較慢，抵達北京報到註冊後感到不適，在大會工作人員安排下入住北京協和醫院。黃玉山曾到醫院探望王敏剛，直言對方情況嚴重，當時勸他回港就醫。黃玉山形容，王敏剛是非常堅強及有責任心，即使身體不好都堅持到北京出席兩會。

港區全國人大代表團團長馬逢國讚揚王敏剛一生愛國愛港，為香港及國家鞠躬盡瘁，為社會公益事業作出了卓越貢獻，對王敏剛離逝表示沉痛哀悼。他又指，記憶中是首次有港區全國人大代表，在會議期間離世。

月初與王敏剛坐同一班飛機上京開兩會的港區全國人大代表陳勇憶述，當日香港天氣頗熱，王敏剛仍穿着厚衣，頭帶着帽，步履有點蹣跚，大家都知他身體狀態不理想，所以過海關時，他特意幫王挽行李。陳稱，以王的狀況，就算請假缺席兩會，也不會被怪責任，但王敏剛跟他說：「無論如何，我一定要履行職責開兩會。」未料這成為二人最後的一次談話，陳勇稱讚王敏剛一生愛國。

陳勇又表示，連任多屆人大的王敏剛具長輩風範，常提點他們一班「後輩」如何做提案及開會注意地方等，言談中多次對23條遲遲未立法及未能目睹台灣統一表露感慨，「他對國家的感情好深厚」。