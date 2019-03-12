【2019兩會】人社部部長：高技能人才短缺　總有兩個以上崗位等待

十三屆全國人大二次會議今（12）日舉行第三次全體會議。會議結束後，人社部部長張紀南在「部長通道」接受採訪，稱中國就業形勢總體穩定，但就業總量壓力等問題仍要重視；而人社部將精準施策，加大企業減負、職業技能培訓和失業者等人的保障。

張紀南表示，去年的就業形勢總體穩定，一是城鎮新增就業人數達1361萬人，較上一年同期增加10萬人，是連續第6年超過1300萬；二是失業率指標比較低，去年年末城鎮登記失業率是3.8%，調查失業率是4.9%，較上一年同期相比都有下降。

張紀南稱，仍有一些情況也要引起重視，一是就業總量壓力不減；二是就業結構性矛盾凸顯，即是「招工難」和「就業難」並存；三是新的影響因素還在增加，如政府工作報告作出具體部署，強調實施「就業優先政策」，把就業作為經濟發展的優先目標。

精準施策 加大減負、培訓和保障

張紀南強調，人社部將主要圍繞「一個突出、三個加大」下功夫，即「突出重點群體，精準施策」和「加大減負、加大培訓、加大保障」。

加大減輕企業負擔的力度，包括降低社保費率，對不裁員、少裁員的企業加大失業保險費返還的力度和幅度，對於吸納就業困難人員的企業給予社保補貼和貸款貼息等。

加大職業技能培訓力度則包括規模開展職業技能培訓，正如政府工作報告提出，從失業保險基金結餘中拿出1000億元人民幣，培訓1500萬人次以上。張紀南直言，高技能人才始終是市場短缺，求人倍率一直都大於2，即是一個高技能人才會有兩個以上的崗位等待他。

加大保障力度方面，人社部將完善失業人員實名制服務和管理，及時兌現失業保險等社會保障待遇；對於零就業家庭，將加大援助和幫扶力度；對於困難群眾的幫扶工作，將多方面採取措施。