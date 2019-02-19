【大灣區】港人可考內地公務員、國企　人力顧問：內地加薪勝香港

國務院《粵港澳大灣區發展規劃綱要》昨（18日）出台，全文除勾勒區內經濟發展藍圖外，亦有對北上讀書及就業著墨，提出研究推進港澳居民投考內地公務員。不過，內地的公務員考試競爭異常激烈，去年約有140萬人報考，爭奪約1.45萬個職缺，取錄率只有約1%。 有本港的人力顧問指，綱要中較值得留意的是鼓勵港人擔任內地國企職務，因為擁內地工作經驗的回流港人，將在職場更具優勢，特別是本港中資企業的「搶手貨」。而全國政協常委、工聯會榮譽會長林淑儀歡迎相關便利就業措施，但她指，現時內地社保制度未能充份保障當地工作港人，認為相關配套及具體執行細節需做好。

港人可考內地公務員？ 去年140萬人報考僅招1.45萬人

大灣區綱要的第八章第四節，以「拓展就業創業空間」為題，當中提到會研究推進港澳居民中的中國公民依法報考內地公務員工作。全國政協常委、工聯會榮譽會長林淑儀則指，暫未知港人投考內地公務員意欲，但相信「一定有人有興趣」。

一國兩制青年論壇召集人何建宗則指，目前雖有渠道予港人投考公務員，但成功個案絕無僅有，他認為可進一步開放相關途徑，亦可考慮以處理港澳事務部門職位作試點，亦可於大灣區先行先試。他又指，近月有就內地港人在學情況作調查，結果顯示，共有1.5萬人港人於內地攻讀大學，廣東省則有8千人，投考內地公務員亦有一定需求。

不過目前在內地投考公務員，一點也不簡單。內地每年都會舉行國家公務員考試（國考），近年投考人數每年都超過100萬，例如去年的國考就有140萬人報名，但只計劃招聘1.45萬人，意味整體來說，只有約1%國考考生考中。如果再細分不同政府部門，一些競爭激烈的職位，更出現逾4000人爭一個職位的情況。

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周綺萍(資料圖片)

人力顧問：具內地工作經驗港人受僱主青睞

除投考內地公務員之外，綱要亦表示將鼓勵港澳居民中到內地國企任職。安俊人力資源顧問董事總經理周綺萍指，選擇北上發展港人愈來愈多，擁內地學歷或工作經驗背景的回流港人，亦較受中資公司青睞，因他們對內地工作文化及操作有一定認識，例如內部溝通全用中文、內地職場較重視頭銜及職位，亦講究人脈關係及交際手腕等，遂主要向擁內地背景人士招手，「始終比較啱嘴型」。



不過，周又指，選擇回流港人不多，因內地發展蓬勃，加人工幅度較本港為佳，且前景無可限量，「內地GDP增長高，每次加薪都有5-10%，做5至10年，人工分分鐘都優勝過香港」，「除非有特別原因，先會返香港發展。」

工聯會於內地設5個內地諮詢服務中心，照顧北上就業或定居港人所需。(工聯會官網截圖)

林淑儀則認為，港人北上發展已是趨勢，《綱要》提供大方向促進發展，但當中亦有執行細節需要解決，她指，內地社保是一大問題，現時港人北上工作，需繳付社保，惟必須供足15年，始可領回，倘期間遭公司解僱，港人無法領取僱主供款，亦無法選擇續供，與內地居民安排有別，她認為，相關安排需「睇齊」，始能為內地工作港人提供信心。