「喵星糧」不是貓糧是薯片　可愛包裝惹成都貓奴「誤會」　

在內地，名為「喵星糧」、「單身狗糧」的薯片品牌，在包裝上畫上可愛的貓狗圖案，成功吸引不少年輕人購買。 但這種「文青風」的創意宣傳手法，最近卻令四川成都一位年紀較大的「貓奴」造成困擾。事關他真的以為「喵星糧」是「真貓糧」，趁超市促銷一連買下7包回家，到打開後才發現是薯片。

成都老漢王先生以為「喵星糧」是「真貓糧」，打開之後大吃一驚。（網上圖片）

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家住成都的老漢王先生，周日（10日）到當地一家大型超市購物，看到食品區域有減價促銷，一款名為「喵星糧」的產品只需要1元（人民幣，下同）一包。家中有養貓的王先生一見心動，畢竟平時一包貓糧要數十元，小包裝的也要幾元一包，他便一口氣買下7包餵貓。

但當王先生回家打開一看，頓時大吃一驚，「咋個不是貓糧，是薯片。」雖然看不懂英文寫的「Potato chips」，但明明圖案是可愛的貓咪，名字又寫著「喵星糧」幾個大字。直到他看到包裝右下角標註著的「日式芥末味薯片」幾個字，才意識到「喵星糧」原來真的是薯片。

王大爺認為，商家有些誤導消費者，「那麼小的字哪裡看得清楚，晃眼一看包裝還以為是貓糧.....「這下安逸（按：四川話中表示嘲諷、不滿），買回來貓也不能吃，我也不吃。」

據了解，目前內地市場上類似的創意包裝薯片並不少，除了「喵星糧」，還有「單身狗糧」、「單身喵糧」等產品。有年輕消費者稱，雖然包裝和名稱有些像寵物食品，但能夠辨別出是薯片；但亦有老年人表示，此商品容易令人混淆。