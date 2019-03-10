浙江速遞員見貨物高昂保額起賊心　用塑膠開關換走30萬黃金飾品

中國速遞行業發達，不少顧客寄送價值較高的貨品時，都會購買保險有備無患。但在浙江台州，近日卻有速遞員見某件包裹保額高昂，竟生起賊心，將內裏價值近30萬（人民幣，下同）的黃金飾品，偷換成一個塑膠開關。

王女士打開包裹，價值30萬的黃金飾品竟變成白色的塑膠開關。（網上圖片）

2月28日，家住浙江台州溫嶺的王女士收到本應裝有價值30萬黃金飾品的速遞包裹，打開後卻大吃一驚，包裹內只見到一個白色的塑膠開關，黃金飾品已全部被人掉包。

王女士隨即報警求助。警方調查後發現，快件由福建寄出，途經的每一個中轉站，都在對應的流轉時間，到達溫嶺網點後，可以接觸到這份快遞的人只有分揀員和快遞員，而快遞在送到王女士手上時，並沒有被其他人接觸過。因此，警方認為分揀員和快遞員很有嫌疑，便針對兩者展開進一步調查。

投資虛擬貨幣虧損 計劃偷貴重貨品「補償」

調查期間，王女士卻突然對警方說，裝有黃金飾品的快遞已在同日晚上收到，有位快遞員親自送來，但跟當日上午派送的卻不是同一人。

警方進一步調查後確認，事件原來是快遞員姚某做的「手腳」，並於次日（3月1日）上午將他拘捕。原來，姚某除了送貨外，還負責他所在地區的快遞包裹分揀和調撥。由於前段時間投資虛擬貨幣虧損，他就一直計劃偷貴重貨品「補償」。

當日姚某在分揀快遞時，發現一個保額為5萬元的高價快遞，收件地址又是一珠寶店，於是生起賊心，在單獨接觸快件時，偷偷利用風筒，將原包裹上的快遞單小心撕下，取出包裹內的物件之後，再將一個廢棄的塑料開關替換進去。到姚某得知王小姐報案的消息後，越想越怕，找時間偷偷地將快遞送回失主手中，才會出現王小姐突然收到黃金的一幕。目前，姚某已被溫嶺市公安局刑事拘留。