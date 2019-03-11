【孟晚舟被捕】芥花籽限加令被指理由荒謬　中國外交部：正常檢疫

華為孟晚舟被捕事件觸發中加外交風波，加拿大《環球郵報》（The Globe and Mail）刊登專家文章指，此時中國暫停加國芥花籽進口，理由「荒謬」，雖然中方聲稱驗出「有害生物」，但所列草類在涉事農業公司所在的西部地區根本不存在。 中國外交部回應有關批評時則指出，中國海關在進口加拿大芥花籽中多次截獲多種檢疫性有害生物，強調維護消費者安全利益，是中國政府的職責所在。

涉事企業Richardson為加拿大第一大穀物加工商。（資料圖片）

《環球郵報》刊登布洛克大學（Brock University）政治科學助理教授Charles Burton 的評論文章，稱中國暫停加拿大芥花籽進口的「虛假藉口」（spurious excuse）清楚地表明，渥太華需要認真對待加拿大對中國這一日益增強的全球力量在外交接觸中的利益。

文章說，北京「荒謬地宣稱」（absurdly claimed）加拿大出口的芥花籽充滿有害生物，但這些有害生物顯然沒有在加拿大西部地區生長。「這與芥花籽無關。中國決心恐嚇和脅迫加拿大，並希望我們毫無疑問地意識到這一點。」

早前報道，海關總署動植物檢疫司取消加拿大農業公司Richardson International Ltd及其相關企業的註冊登記，暫停其芥花籽進口，稱其近來連續檢出法國野燕麥（Avena ludoviciana Durien）和長芒莧（Amaranthus palmeri S. Watson）之類檢疫性有害生物。

加企芥花籽被指含有害生物

中國外交部發言人陸慷在今日的例行記者會上表示，近期，中國海關在進口加拿大油菜籽中多次截獲多種檢疫性有害生物，這些有害生物一旦傳入，將對中國農業生產及生態環境安全帶來嚴重危害。為從源頭上防範疫情，海關總署從2019年3月1日起暫停了加拿大一家多次發現問題的企業向中國出口油菜籽。海關總署已就相關情況向加拿大方面作通報。

陸慷強調，維護中國消費者安全利益，保護中國農業生產和生態安全是中國政府的職責所在。中國海關採取上述措施，是正常的檢疫安全防範，科學合理，符合中國相關法律法規，也符合國際慣例。